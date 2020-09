El entrenamiento de fuerza podría proteger frente a los calambres en la maratón

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una investigación liderada por Ignacio Martínez, doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y miembro del equipo de la Unidad de Salud Deportiva de Vithas Valencia 9 de Octubre, ha evidenciado cómo los corredores que sufrieron calambres durante o inmediatamente después de la maratón no mostraron diferencias en el grado de deshidratación, ni en la concentración de sodio en sangre al finalizar la carrera.

Los calambres musculares asociados al ejercicio se definen como una contracción dolorosa e involuntaria del músculo esquelético durante o inmediatamente después de la actividad deportiva. Estudios previos establecían una asociación de los calambres con la abundante sudoración y con los cambios en las concentraciones de electrolitos en sangre.

El estudio, publicado en la revista 'The Journal of Strength & Conditioning Research', presenta como principal hallazgo que aquellos corredores que sufrieron calambres evidenciaron una concentración en sangre de marcadores de daño muscular significativamente y sustancialmente mayor, tanto al finalizar la carrera como durante las 24 horas posteriores a la misma.

Los resultados corroboran los datos obtenidos en un estudio previo realizado por investigadores americanos en el que se obtuvieron conclusiones similares en una prueba de ultra trail. "Los datos obtenidos respaldan la vinculación de los calambres con el daño muscular que el corredor sufre en la carrera, y no con la deshidratación o el grado de depleción electrolítica como se creía hasta ahora", afirma el doctor Ignacio Martínez.

"Cuando comparamos los datos de entrenamiento de los corredores que habían sufrido calambres y los que no durante los tres meses previos a la carrera, no aparecieron diferencias significativas en el kilometraje, ni el número de horas o sesiones semanales de entrenamiento; en cambio, el porcentaje de corredores que habían realizado entrenamiento de fuerza fue de casi el doble entre quienes no habían sufrido calambres, por tanto sugiere que el entrenamiento de fuerza podría proteger frente a los mismos", asegura Martínez.

Los resultados obtenidos forman parte del estudio llevado a cabo en la Maratón de Valencia de 2016, gracias al mecenazgo de la Fundación Vithas y la Fundación Trinidad Alfonso, y que ha contado con la participación de investigadores de la Universitat Jaume I de Castellón y la Unidad de Salud Deportiva de Vithas Valencia 9 de Octubre.