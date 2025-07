Un ensayo clínico del 12 de Octubre demuestra un tratamiento que reduce la mortalidad por neumonía en lactantes con VIH

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un equipo internacional liderado por el Grupo de Innovación en Infectología Pediátrica Global del Hospital público Universitario 12 de Octubre, en colaboración con centros de investigación de Europa y África, ha demostrado que un tratamiento basado en la administración de valganciclovir es capaz de reducir significativamente la mortalidad infantil por neumonía en lactantes con VIH.

En concreto, se trata del proyecto EMPIRICAL --Empirical treatment against cytomegalovirus and tuberculosis in HIVinfected infants with severe pneumonia--, el primer ensayo clínico mundial que analiza los beneficios de un tratamiento empírico frente a citomegalovirus (CMV), con valganciclovir, y frente a la tuberculosis (TB), con tuberculostáticos, en bebés que viven con VIH y neumonía grave.

Los resultados del ensayo, presentados este lunes en el Congreso Mundial de VIH (IAS) celebrado en Ruanda, han demostrado que al añadir el jarabe de valganciclovir al tratamiento antibiótico estándar frente a la neumonía se reduce de forma relevante la mortalidad evaluada a los 15 días de tratamiento.

En cambio, el tratamiento empírico con fármacos para la tuberculosis no mostró una reducción en la mortalidad. No obstante, ambos tratamientos demostraron ser seguros y no se observó mayor toxicidad en los niños que los recibieron.

El estudio ha sido coordinado por los doctores Pablo Rojo, Cinta Moraleda y Alfredo Tagarro, del Grupo de Innovación en Infectología Pediátrica Global del Hospital 12 de Octubre. "Este hallazgo representa un hito en la lucha contra la mortalidad infantil asociada al VIH. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya está evaluando estos resultados para decidir si recomienda oficialmente el uso de valganciclovir en todos los niños que viven con VIH menores de un año que presenten neumonía grave y enfermedad avanzada", ha subrayado el doctor Rojo.

En este sentido, ha subrayado que "esta medida podría transformar los protocolos de neumonía en niños en países con alta carga de enfermedad y recursos limitados". Así, podría ofrecer una oportunidad de vida para muchos niños con esta enfermedad, especialmente en numerosos países del continente africano, ya que la neumonía grave en este perfil de pacientes de esas zonas geográficas es la principal causa de fallecimiento.

La Asociación de Ensayos Clínicos de Países Europeos y en Desarrollo (EDCTP) seleccionó en 2019 el proyecto EMPIRICAL (https://www.empiricaledctp.eu), financiado por la Unión Europea (EDCTP2) y desarrollado en Costa de Marfil, Uganda, Malawi, Mozambique, Zambia y Zimbabue.

Se centra en el estudio de la infección por citomegalovirus y tuberculosis, ambas muy relacionadas entre sí por ser dos enfermedades que tienen síntomas similares y difícil diagnóstico, y se presentan principalmente en lactantes de países en vías de desarrollo, siendo también ambas muy frecuentes e infradiagnosticadas en niños que viven con VIH.

El consorcio que financia el proyecto EMPIRICAL está constituido por 15 instituciones internacionales, incluyendo varios centros académicos y hospitalarios de los países africanos implicados. Es fruto de un esfuerzo conjunto entre investigadores, pediatras, instituciones sanitarias y organismos internacionales que, para los investigadores del Hospital 12 de Octubre, "pone de manifiesto el poder de la ciencia colaborativa y su impacto positivo en la mejora de la salud infantil a nivel global".