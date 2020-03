Ensayan un prometedor medicamento contra el cáncer con mejor poder de permanencia y toxicidad reducida

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores han encontrado un fármaco candidato en ensayos preclínicos para detener el crecimiento tumoral por completo, producir más poder para combatir el cáncer que muchos medicamentos de quimioterapia comúnmente utilizados y hacerlo con menos efectos secundarios tóxicos y más capacidad para superar la resistencia.

Investigadores de la Universidad de Texas en Austin, el MD Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas (UT) y la firma de biotecnología con sede en Austin OncoTEX informan de estos resultados este lunes en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

"Como investigador de cáncer y sobreviviente de cáncer, estoy emocionado por el hecho de que nuestro compuesto es prometedor para el cáncer de ovario resistente al platino y el cáncer de colon resistente al platino, los cuales tienen pronósticos pobres", destaca Jonathan Sessler, profesor de la Cátedra Welch Regents en Química de la UT e investigador co-principal del proyecto.

El candidato a medicamento, llamado 'OxaliTEX' está compuesto de dos partes: una molécula en forma de estrella llamada texafirina que actúa como una especie de camión de reparto, y una versión modificada de un medicamento de platino que actúa como un paquete tóxico para las células cancerosas.

Algunos de los medicamentos de quimioterapia más utilizados, como cisplatino, carboplatino y oxaliplatino, pueden causar efectos secundarios tóxicos, como daño renal. También a menudo pierden efectividad a medida que las células cancerosas desarrollan resistencia.

Pero la molécula de texafirina está diseñada para ser absorbida más fácilmente por las células cancerosas que las células humanas sanas, reduciendo los efectos secundarios del medicamento. El nuevo medicamento de platino tiene modificaciones que no solo lo hacen menos tóxico para las células sanas, lo que reduce aún más los efectos secundarios, sino que también dificulta que las células cancerosas desarrollen resistencia.

El fármaco fue desarrollado por cuatro inventores: Sessler; Jonathan Arambula, ahora vicepresidente de investigación en OncoTEX; Grégory Thiabaud, un ex investigador postdoctoral de UT Austin, ahora investigador asociado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts; y Zahid H. Siddik, profesor de farmacología en el MD Anderson.

Los investigadores compararon la efectividad relativa del nuevo candidato a medicamento 'OxaliTEX' y el carboplatino, un medicamento de platino aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) comúnmente utilizado para tratar el cáncer de ovario, en ratones que portaban tumores. Los ratones que recibieron carboplatino no tuvieron una reducción en el crecimiento tumoral.

Mientras tanto, los ratones tratados con 'OxaliTEX' tenían un 100% de inhibición, lo que significa que los tumores dejaron de crecer por completo. Dos o tres semanas después de que finalizó el tratamiento farmacológico, los tumores tienden a comenzar a crecer nuevamente. "Esperamos que con una dosificación optimizada, podamos eliminar completamente estos tumores", avanza Arambula.

Los investigadores también compararon los efectos secundarios tóxicos relativos en ratones entre el nuevo candidato a medicamento 'OxaliTEX' y oxaliplatino, un medicamento de platino aprobado por la FDA que se usa para tratar el cáncer colorrectal y otros tipos de cáncer. Descubrieron que 'OxaliTEX' tenía una toxicidad mucho menor.

"Creamos algo que es mejor tolerado que los medicamentos actualmente aprobados --asegura Arambula--. Ese es el gran mensaje".

Ahora los investigadores planean realizar estudios toxicológicos más extensos y, suponiendo que salgan bien, esperan comenzar un ensayo clínico en fase 1 en humanos dentro de dos años.