Enjuanes avisa: "Necesitamos reducir la incidencia de Covid-19 antes de que llegue el invierno"

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología, Luis Enjuanes, cuyo equipo está inmerso en el desarrollo de una vacuna contra el Covid-19, ha avisado de la necesidad de que se reduzca la transmisión del coronavirus antes de que llegue el invierno.

"Es una barbaridad estar con 500 casos de Covid-19 por 100.000 habitantes. Necesitamos medidas muy estrictas para combatir los contagios y cuanto más contundentes sean, más cortas pueden ser en el tiempo. Necesitamos reducir esos números antes de que llegue el invierno de verdad", ha dicho durante un debate 'on line' organizado por la Fundación Ramón Areces y la Real Academia Nacional de Farmacia.

En este sentido, el experto ha subrayado la importancia de que realicen vigilancias epidemiológicas "muy estrictas" en los lugares con mayor concurrencia de personas como, por ejemplo, los colegios p las empresas. "Los chinos nos han demostrado que es posible hacerlo y tienen más disciplina y ganas de colaborar. En otras partes, el Gobierno dice una cosa y la gente otra", ha apostillado.

Dicho esto, el virólogo ha explicado que los virus "matan" porque cuentan con genes de virulencia que anulan las defensas del hospedador y no porque se repliquen mucho. "En SARS 1, MERS y SARS 2 hemos identificado un gen que es esencial para que el virus se pueda propagar. Ello nos ha permitido construir un replicón RNA que, no se puede propagar de célula a célula. Nos hemos dedicado plenamente a esta tarea. Hemos aplicado la estrategia que aplicamos con éxito en la construcción de una vacuna para el coronavirus MERS, que mostramos que era una vacuna muy potente, a ala construcción de una vacuna para el nuevo SARS-CoV-2", ha argumentado.

Preguntado sobre si considera que el virus ha perdido fuerza desde los primeros casos detectados en el mes de febrero pasado, Enjuanes ha asegurado que es "pronto" para que se atenúe, si bien ha destacado el hecho de que el 60 por ciento de los pacientes con Covid-19 son asintomáticos, en comparación con el 14 por ciento de los que se infectaron al principio de la pandemia.

EL VIRUS "NO SE HA ATENUADO"

"Si ahora hay más asintomáticos podemos pensar que el virus es menos virulento, pero esto no es del todo seguro, porque hay otros factores, como el hecho de que los pacientes actuales son más jóvenes", ha enfatizado el doctor, para explicar que, a su juicio, el virus "no se ha atenuado".

En relación al desarrollo de la vacuna, Enjuanes ha recordado que normalmente lleva un tiempo de entre 10 y 15 años, destacando así el hecho de que antes de finales de año se pueda disponer de una vacuna contra el Covid-19 en el mercado o, al menos, de forma "restringida".

Precisamente sobre este aspecto ha hablado también el especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Gregorio Marañón, Juan C. López Bernaldo de Quirós, quien ha señalado la necesidad de lograr que la vacuna llegue a todos los países para obtener la "inmunidad de rebaño", que no sea cara y que se analice qué ocurre si una persona no se quiere vacunar, ya que, según el CIS, un tercio de la población española no quiere hacerlo.

Dicho eso, ha aconsejado vacunarse contra la gripe. "Los dos virus (el de la gripe y el SARS-CoV-2) tienen distinto origen, pero ambos son respiratorios y potencialmente mortales. Este año tenemos que minimizar el impacto de la gripe para que no coincidan los dos virus en el mismo individuo. Contagiarse de los dos a la vez sería jugar con fuego y tener una bomba explosiva en el sistema respiratorio de este paciente", ha detallado.

Sin embargo, Bernaldo de Quirós ha lamentado la "falta de compromiso" de la sociedad española frente al Covid-19. "Todos sabemos a qué se ha debido esta segunda ola que empezó a mitad de agosto con todo el sol y el calor. Necesitamos compromiso de la sociedad para cumplir las medidas sanitarias recomendadas", ha expresado.

Por otro lado, el doctor del Centro Nacional de Biotecnología y profesor de Investigación del CSIC, Mariano Esteban Rodríguez, ha mostrado su absoluta confianza en el sistema y en el hecho de que las vacunas no serán aprobadas hasta que no se demuestre que son eficaces y seguras. "Tenemos que transmitir a la población confianza de que las entidades reguladoras van a garantizar que no existe peligro ni efectos adversos. Es fundamental asegurarnos de que estamos en buenas manos", ha afirmado este experto.

Finalmente, y preguntado sobre la necesidad o no de realizar confinamientos, Mariano Esteban se ha declarado partidario de esta medida cuando se sobrepasa cierto número de infectados por 100.000 personas. "Existe un gran peligro de confinar solo a los mayores y las personas vulnerables, lo que tiene consecuencias no deseables. Tenemos que continuar aplicando las pautas de reducción de los riesgos", ha zanjado.