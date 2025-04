Enganchados al like: cómo las redes sociales reconfiguran nuestro cerebro

Archivo - Like en redes sociales.

Archivo - Like en redes sociales. - COURTNEYK/ISTOCK - Archivo

MADRID, 13 Abr. (EDIZIONES) -

Desde que existen las redes sociales nos ha cambiado la vida. Podemos enviar un mensaje a algún familiar o amigo que vive a miles de kilómetros de nosotros en apenas segundos. Ya sólo por eso merecen la pena. Pero hay que tener cuidado porque hay colectivos que son más vulnerables a su posible adicción.

Nacho Roura (@neuronacho), psicólogo especializado en neurociencia, que desde hace cinco años divulga sobre temas actuales desde la perspectiva neurocientífica, pone de manifiesto que las redes sociales virtuales son plataformas en las que las personas tienen la opción de compartir diferentes vivencias o productos, pero en las que también se emplean la tecnología persuasiva, muchas marcas las emplean para vender sus productos, que aprovecha los conocimientos de nuestro funcionamiento psicológico para maximizar el tiempo que pasamos utilizando estas aplicaciones.

"Las redes sociales son un escaparate de diferentes productos, incluso de nosotros mismos, y con ellas, por ejemplo, muchas marcas intentan ganar potenciales compradores, que se aprovechan de los mecanismos con los que nosotros venimos de base, como el sistema de recompensa, que se ve afectado por los 'likes', o las dinámicas a la hora de compartir un post, permitir comentarios. Es uno de los mecanismos que hacen que las redes sociales permanezcan y puedan resultar tan atrayentes", sostiene en una entrevista con Europa Press Salud Infosalus tras publicar 'El cerebro milenial' (Random Cómics).

ESTAMOS ENGANCHADOS A LAS REDES SOCIALES

Admite que estamos totalmente enganchados a las redes sociales, si bien apunta que actualmente es imposible conocer las consecuencias de su empleo puesto que no hay estudios longitudinales, en el largo plazo, que hoy en día no disponemos porque estas aplicaciones son recientes.

Aquí advierte de que interesa, sobre todo, conocer cómo éstas impactan en los adolescentes, ya que se trata de una de las primeras generaciones que ha estado inmersa totalmente en las redes sociales, además de ser un periodo "interesante" a nivel psicológico y cerebral, tal y como afirma Nacho Roura.

Recuerda que la corteza prefrontal es el conjunto de regiones de nuestro cerebro que más tarda en madurar en nuestra especie, y lo hace sobre los 22-25 años. Sostiene que de ella dependen, según precisa, funciones cognitivas complejas, como la atención o el control de los impulsos, aparte de participar en el aspecto emocional, en el lenguaje, y en el pensamiento simbólico.

CUIDADO CON LOS ADOLESCENTES

Es conocido por todos los problemas que pueden derivarse de un mal uso de las mismas, como la adicción a las mismas, o bien problemas de salud mental. Además, subraya Roura que todos contamos con estos mecanismos de recompensa, como antes mencionábamos, y que pueden afectarnos especialmente en la adolescencia: "Los adolescentes son más vulnerables a las redes sociales porque son muy sensibles a la motivación de las mismas, pero no cuentan con esos mecanismos cerebrales para demorar esas gratificaciones, por esto también son más vulnerables ante el consumo de drogas".

Sobre si habría otras consecuencias a nivel cerebral, dice este psicólogo que todavía no podemos saberlo a largo plazo porque, tal y como insiste, faltan estudios longitudinales, realizados con el paso de tiempo. "No se sabe el efecto a nivel cognitivo de un uso sostenido de las redes sociales. A nivel inmediato sí se sabe sobre la atención, y el simple hecho de bloquear los datos del móvil y saber que no te llega internet aporta mejoras en la atención de la productividad de la persona y en las quejas psicológicas de la persona", prosigue Nacho Roura.

EL EFECTO DE LOS LIKES

Sí subraya, eso sí, que "con los 'likes' se activan los circuitos de recompensa", de los que estamos hablando, pero no se sabe, en cambio, qué pasa en el largo plazo porque faltan todavía estudios longitudinales.

En libro, indica que el sistema de recompensa se activa ante estímulos que son reforzantes en sí mismos, por tener relevancia biológica, como la comida o el sexo, y que conocemos como 'refuerzos primarios', pero también ante otros a los que nosotros mismos hemos asociado un valor reforzador o reforzador secundario, como el dinero según apunta, o los likes en el caso de las redes sociales.

"Recibir un 'like' activa circuitos de recompensa de nuestro cerebro. Lleva, por una parte, al establecimiento de ciertos lazos de apego o de vinculación con la identidad y la comunidad en la red social, y el 'feedback' social presente en la misma, y puede reducir la intensidad de estados de ánimo desagradables, de forma que su uso compulsivo puede acabar consolidándose como una estrategia de afrontamiento ante situaciones estresantes", añade.

Comenta este psicólogo también que, actualmente está trabajando en su tesis doctoral, que nuestro cerebro funciona de manera muy similar ante el dinero, por ejemplo, o ante información social relevante, y es activando esta red cerebral de recompensa que incluye el núcleo accumbens, la corteza prefrontal ventromedial, y el área tegmental ventral, un núcleo del cerebro donde se produce dopamina.

ALGO GRATIFICANTE

Menciona aquí a la psicóloga de la Universidad de Temple, Filadelfia, Lauren Sherman, que lleva años intentando responder a la pregunta de qué sucede con los 'likes' en nuestro cerebro, apuntando que éste sería un ejemplo de 'reforzador secundario', como hemos señalado, que ha adquirido su valor reforzante a través del aprendizaje y de la experiencia, siendo asociado algo intrínsecamente gratificante como la aceptación de los demás, un feedback positivo por su parte.

En último lugar pide no demonizar a las redes sociales, sino que insiste en que hay que "huir de las generalidades", aunque sea difícil, porque el beneficio de las redes sociales "lo encuentra cada uno en función de lo que le despierta este uso".

Por ejemplo, dice que a algunos les despierta emociones de afiliación, de hacer grupo, como se podría apreciar en las asociaciones de pacientes, por ejemplo; en cambio, para otros puede no implicarles nada. Somos seres sociales y las redes sociales permiten un apoyo social y emocional que puede aportar el grupo. Además, las redes han buscado optimizar la comunicación, tratando de refinar la transmisión de las emociones", asevera.