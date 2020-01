La enfermedad pulmonar por cigarrillo electrónico puede confundirse con una neumonía

Publicado 20/01/2020 16:32:29 CET

Los síntomas iniciales de EVALI, la enfermedad pulmonar relacionada con el uso de productos de vapeo o cigarrillos electrónicos, pueden parecerse a los de la neumonía o no ser reconocidos, según análisis de caso del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt (Estados Unidos) publicado en la revista 'Journal of the American College of Emergency Physicians Open'.

"Los cigarrillos electrónicos y los productos vaping están enviando a miles de fumadores, especialmente adolescentes, a los departamentos de emergencia", dijo , MD, un médico de emergencia del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt y autor principal del estudio. "Debemos ser muy claros con los jóvenes: Los cigarrillos electrónicos y los productos de limpieza no son una alternativa saludable al cigarrillo. Pueden ser peligrosos, causar lesiones y enfermedades, o incluso la muerte".

Su estudio detalla el caso de un hombre de 20 años sin antecedentes médicos significativos que fue hospitalizado durante cuatro días y luego dado de alta en contra del consejo médico. Días más tarde, tuvo que volver a ser ingresado por dolor en el pecho, fiebre y falta de aliento. Durante dos semanas antes de su emergencia, tuvo una tos productiva, fiebre, diarrea, náuseas y una pérdida de peso significativa.

"Esta temporada de gripe estamos viendo una capa adicional de complejidad: los síntomas de EVALI pueden parecerse a los de la neumonía y se vuelven más peligrosos o mortales si no se tratan. Un paciente con EVALI puede tener síntomas que varían y se superponen a muchas enfermedades, lo que hace más complicado su diagnóstico", explica la autora principal del trabajo, Kaitlyn Works.

Los diagnósticos precisos suelen incluir descartar otras infecciones, trastornos autoinmunes u otras afecciones. En este caso, se obtuvieron resultados negativos en las pruebas de estreptococos, VIH, hepatitis y otras enfermedades. Se insertó una cámara a través de las vías respiratorias del paciente para examinar los pulmones y una consulta pulmonar y una tomografía computarizada confirmaron el EVALI.

Los autores recuerdan que casi un tercio de los pacientes de EVALI requieren intubación y ayuda respiratoria mecánica. Hasta enero de 2020, se ha informado sobre un total de 2.602 casos de EVALI hospitalizados en los 50 estados de EEUU, con 57 muertes confirmadas.