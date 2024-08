Enfermedad arterial periférica: el tratamiento temprano, clave para reducir el riesgo de amputación

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado de la enfermedad arterial periférica (EAP), incluida la atención coordinada de un equipo multiespecializado, son esenciales para ayudar a prevenir la amputación y otras complicaciones cardiovasculares y permitir que los pacientes con EAP vivan vidas más largas con una mejor función física y una mejor calidad de vida, según una nueva directriz conjunta publicada en la revista insignia revisada por pares de la American Heart Association,Circulation , publicada simultáneamente en 'Journal of the American College of Cardiology' .

La "Guía 2024 de la AHA/ACC sobre el tratamiento de la enfermedad de las arterias periféricas de las extremidades inferiores: un informe del Comité Conjunto de Guías de Práctica Clínica del Colegio Estadounidense de Cardiología y la Asociación Estadounidense del Corazón" proporciona las recomendaciones más recientes basadas en evidencia para guiar a los médicos en el diagnóstico. y tratamiento de la EAP de las extremidades inferiores en sus cuatro subconjuntos de presentación clínica: enfermedad asintomática, EAP crónica sintomática y los subconjuntos más graves de isquemia crónica que amenaza las extremidades (CLTI) e isquemia aguda de las extremidades (ALI).

Además de estar dirigida por la Asociación Estadounidense del Corazón y el Comité Conjunto de Guías de Práctica Clínica del Colegio Estadounidense de Cardiología, la guía fue desarrollada y respaldada por la Asociación Estadounidense de Rehabilitación Cardiovascular y Pulmonar, la Asociación Médica Podológica Estadounidense, la Asociación de Médicos Negros Cardiólogos, la Sociedad de Angiografía e Intervenciones Cardiovasculares, la Sociedad de Medicina Vascular, la Sociedad de Enfermería Vascular, la Sociedad de Cirugía Vascular, la Sociedad de Radiología Intervencionista y la Sociedad de Cirugía Vascular y Endovascular.

"Debido a las complejidades de la EAP, para mejorar los resultados y reducir el riesgo de pérdida de extremidades en estos pacientes, se necesita un enfoque de equipo de atención multiespecializado que se centre en abordar de manera integral el manejo de los factores de riesgo, el cuidado de los pies y la revascularización para promover la colaboración, evitar la duplicación de cuidar y optimizar los resultados de los pacientes", comenta la presidenta del comité de redacción de la guía, Heather Gornik, codirectora del Centro Vascular del University Hospitals Harrington Heart & Vascular Institute y profesora de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Case Western Reserve, ambos en Cleveland, Ohio. (Estados Unidos)

Se deben prescribir terapias médicas efectivas para pacientes con EAP, incluidos medicamentos para prevenir la coagulación sanguínea, controlar el azúcar en la sangre y reducir la presión arterial alta y el colesterol alto, para prevenir eventos cardiovasculares adversos importantes y reducir el riesgo de amputación. Todos los pacientes con EAP deben ser tratados con estatinas de alta intensidad. Para las personas con EAP que no tienen un mayor riesgo de hemorragia, nueva evidencia respalda el uso de dosis bajas de rivaroxaban (2,5 mg dos veces al día) combinado con dosis bajas de aspirina (81 mg al día).

Para los pacientes con EAP y diabetes tipo 1 o tipo 2, los médicos deben coordinar la atención para abordar la dieta, el ejercicio, el control del peso, los medicamentos para controlar el azúcar en la sangre, el control de otros factores de riesgo cardiovascular y revisar de forma rutinaria los pies de sus pacientes para prevenir las úlceras. El cuidado de los pies es importante para los pacientes en los cuatro subconjuntos de presentación clínica de la EAP. El tratamiento integral incluye educación del paciente, cuidado preventivo de los pies, cuidado más intensivo de las heridas y descarga de presión para minimizar la amputación en pacientes con formas más graves de EAP.

Los profesionales de la salud también deben alentar a los pacientes a que dejen de fumar o consumir otras formas de tabaco para reducir el riesgo de desarrollar EAP, retardar la progresión de la EAP establecida y reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con las extremidades o de muerte. Las estrategias farmacológicas y conductuales a menudo aumentan la tasa de abandono del hábito de fumar en personas con EAP; sin embargo, estas estrategias están infrautilizadas.

Un componente central de la atención a los pacientes con EAP sintomática son los programas estructurados de terapia con ejercicios, que incluyen programas tanto comunitarios como domiciliarios, así como terapia con ejercicios supervisada impartida en una clínica u hospital. Múltiples estudios han demostrado que estos programas mejoran el estado funcional, el rendimiento al caminar y la calidad de vida en comparación con la atención habitual.

"La terapia de ejercicio supervisada, la terapia de ejercicio de referencia para pacientes con EAP, está lamentablemente infrautilizada a pesar de sus conocidos beneficios para la salud y del hecho de que está cubierta por Medicare y la mayoría de los planes de seguro médico", destaca Gornik. "Las tasas de derivación para terapia de ejercicio supervisada entre pacientes con EAP son increíblemente bajas. Se ha estimado que a menos del 5% de los pacientes con EAP en los EE. UU. se les prescribe participar en un programa de ejercicio supervisado".

Finalmente el trabajo destaca que la detección de la EAP en la mayoría de los pacientes se logra mediante una historia médica exhaustiva, un examen físico y un índice tobillo-brazo (ITB) en reposo, que mide la relación entre la presión arterial sistólica en el tobillo y la parte superior del brazo. La directriz recomienda esfuerzos centrados en el paciente para abordar las disparidades de salud, como esfuerzos intensificados para identificar a los pacientes en poblaciones en riesgo de síntomas y signos de EAP, y acceso equitativo a exámenes físicos regulares, incluida una evaluación exhaustiva de las piernas y los pies.