Una encuesta a más de 5.000 familias evidencia que no hay una edad en la que se acepte que un hijo comience a fumar

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

No existe una edad en la que se acepte que un hijo comience a fumar, según se desprende de las 5.300 familias encuestadas por Nofumadores.org y FACUA-Consumidores en Acción, con la idea de tomar el pulso a una sociedad en la que el comienzo en el tabaquismo se sitúa por debajo de los 14 años.

Así, ante la pregunta '¿A qué edad quieres que tu hijo comience a fumar?', solo un 2,5 por ciento de los encuestados respondieron que a los 14, 18 o 21 años respectivamente, el 97,5 por ciento restantes contestaron que "nunca", lo cual demuestra el abrumador rechazo de las familias al tabaquismo futuro de sus hijos, independientemente de su edad.

Ese rechazo frontal se produce a pesar de que en el 36,2 por ciento de los hogares encuestados existe al menos un fumador y en el dos por ciento hay consumidores de cigarrillos electrónicos o tabaco calentado. Son los propios padres fumadores los que expresan este deseo de que sus hijos no desarrollen la adicción al tabaco.

"Esto demuestra que las leyes van décadas por detrás del sentir de la población, que pide protección a través del aumento de espacios libres de humo y políticas más efectivas que impidan el acceso de los menores a todas las formas de tabaquismo", ha dicho la presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández Megina.

Además, FACUA ha pedido una mayor vigilancia del cumplimiento de la legislación aplicable a los menores. "Las inspecciones a los establecimientos que venden estos productos son claramente insuficientes para impedir el acceso de los menores al tabaco", ha dicho el secretario general y portavoz de la asociación, Rubén Sánchez.

Al mismo tiempo, ha destacado la necesidad de que haya un mayor control de los espacios en los que está prohibido fumar, dado que las prohibiciones son sistemáticamente vulneradas en multitud de establecimientos, como viene denunciando FACUA desde hace años. "Las comunidades autónomas, bien por falta de capacidad, bien por falta de interés, no vigilan el cumplimiento de las prohibiciones de fumar, algo que puede crear en los más jóvenes una falsa sensación de que realmente el tabaco no es excesivamente perjudicial", ha añadido Sánchez.

Nofumadores.org ha solicitado al Ministerio de Sanidad un conjunto de medidas que impida el acceso al tabaco a todos aquellos niños que hoy tienen 13 años y que están a punto de iniciarse en el consumo de tabaco. Estas medidas pasan por eliminar la venta a través de máquinas expendedoras y la obligatoriedad de pedir el DNI a todos los menores de 25 años para poder comprar tabaco culminando con la imposibilidad de comprar legalmente tabaco o nuevas formas de consumo al alcanzar la mayoría de edad a todos los nacidos a partir de 2007 y de esa forma, paralizar el flujo de entrada a la población fumadora.

Finalmente, Nofumadores.org y FACUA han reclamado una verdadera hoja de ruta, que hoy no existe, que permita rebajar el número de fumadores por debajo del 15 por ciento. "La pandemia de Covid19 ha dejado claro que no es lícito permitir 55.000 muertes al año y no hacer nada. Eso es exactamente lo que sucede con el tabaquismo. El derecho a la salud de los españoles se encuentra mediatizado por el poder de un oligopolio con un acceso privilegiado al poder y medios para frenar los cambios", ha zanjado Fernández Megina.