Encuentran una proteína que posiblita un mejor control del tratamiento en fibrilación auricular

Publicado 29/07/2019 16:46:11 CET

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de la Unidad de Cirugía Cardíaca y Vascular del Centro Cardíaco Alemán de Múnich (Alemania) ha descubierto un marcador sanguíneo que revela rápidamente la extensión de las pequeñas heridas en el corazón causadas por el tratamiento de la fibrilación auricular, permitiendo así que la curación y el éxito de la intervención sean monitoreados con precisión.

La fibrilación auricular conduce a un latido cardíaco irregular persistente, a menudo acelerado. Aunque no es potencialmente mortal, si no se trata puede llevar a complicaciones graves, como un accidente cerebrovascular o insuficiencia cardíaca. La causa son las zonas del corazón que dificultan la conducción normal de los impulsos eléctricos, de modo que la aurícula ya no se contrae rítmicamente.

La fibrilación auricular se suele tratar con ablación, que es un procedimiento en el cual regiones específicas de la aurícula son destruidas aplicando calor o frío extremo para desviar los caminos de conducción eléctrica y corregir la anormalidad. Esto inevitablemente causa pequeñas heridas en el corazón.

En sus investigaciones, estos investigadores alemanes han descubierto la proteína que une a la miosina, una proteína fibrosa que conjuntamente con la actina permiten principalmente la contracción de los músculos e interviene en la división celular y el transporte de vesículas. Esta proteína identificada se denomina 'MYBPHL', que existe en dos formas y exhibe una característica importante: en los seres humanos, una de las formas, la isoforma 2, ocurre solo en las aurículas del corazón. La mayoría de las otras proteínas en el corazón, por el contrario, tienen la misma probabilidad de ocurrir en otras regiones cardíacas también.

Por lo tanto, los investigadores se preguntaron si 'MYBPHL' podría servir como un marcador sanguíneo para el daño del tejido auricular. "Los marcadores son particularmente importantes en la medicina cardiaca para predecir y evaluar el progreso, porque el reconocimiento temprano de problemas en un órgano tan vital como el corazón puede salvar muchas vidas", explica Markus Krane, uno de los autores del trabajo, que se ha publicado en la revista 'Scientific Reports'.

Los científicos analizaron más de cien muestras de sangre de pacientes con fibrilación auricular en los que se había realizado una ablación. Encontraron que los niveles de 'MYBPHL' en la sangre eran más altos inmediatamente después de la ablación cuando los pacientes llegaron a la unidad de cuidados intensivos (UCI) y luego disminuyeron gradualmente durante las siguientes 24 horas. Los pacientes que se sometieron a cirugía valvular cardíaca sin intervención auricular, por ejemplo, no mostraron mayores niveles de la proteína, que permanecieron en los mismos niveles que en el grupo de control sano.

"De esta manera podemos evaluar la extensión del daño auricular y predecir el progreso del paciente mediante un simple análisis de sangre. Esto solo es posible porque el nuevo marcador tiene la considerable ventaja de que es muy específico para el tejido auricular. Si los niveles del nuevo marcador disminuyen mientras que otros marcadores de daño miocárdico permanecen altos, se puede suponer que hay otros problemas en juego, a los que podemos dirigirnos a tiempo con pruebas adicionales y medidas terapéuticas", detalla Krane.

En el siguiente paso de su investigación, los investigadores planean producir anticuerpos que solo reconozcan la isoforma 2, que luego pueden utilizarse en un análisis rápido de sangre. Una prueba estandarizada de este tipo sería adecuada para un uso rutinario generalizado después de procedimientos quirúrgicos o de intervención que se centran específicamente en el tejido auricular.