Encuentran una posible diana diagnóstica y terapéutica para el cáncer de pulmón

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Científicos chinos acaban de descubrir el papel clave que desempeña el ARN no codificante largo regulado por la acetilación de las histonas, denominado regulador de la muerte celular del lisosoma (LCDR), en la supervivencia de los tumores, lo que supone una posible diana diagnóstica y terapéutica para el cáncer de pulmón.

Dirigidos por el profesor GAO Shan, del Instituto de Ingeniería y Tecnología Biomédica de Suzhou de la Academia China de Ciencias (CAS), estos científicos han revelado que la supresión del LCDR en las células de cáncer de pulmón podía promover la apoptosis, según publican en la revista 'PNAS'.

El lisosoma interviene en la homeostasis celular y su desregulación se ha relacionado con varias enfermedades humanas, entre ellas el cáncer. Los LncRNAs son ARNs no codificantes con longitudes superiores a los 200 nucleótidos, cuya desregulación está asociada a las características del cáncer.

Impulsan el crecimiento y la supervivencia del cáncer al interactuar con el AND, el ARN y los conjuntos de proteínas, incluida la familia de la proteína del ácido ribonucleico heterogéneo (hnRNP), que funciona como empalme alternativo, estabilidad del ARN y traducción, etc. Sin embargo, no se ha dilucidado si los lncRNAs y/o las hnRNPs están involucrados en la supervivencia del cáncer mediada por el lisosoma.

En este estudio, LCDR se une a la ribonucleoproteína nuclear heterogénea K (hnRNP K) para regular la estabilidad del transcrito de la proteína transmembrana asociada a los lisosomas (LAPTM5) que mantiene la integridad de la membrana lisosomal.

Según los investigadores, la supresión de LCDR, hnRNP K o LAPTM5 promovió la permeabilización de la membrana lisosomal y la muerte de las células lisosomales, lo que dio lugar a la apoptosis. La sobreexpresión de LAPTM5 o el inhibidor de la catepsina B restauraron parcialmente los efectos de este eje sobre la muerte celular lisosomal in vitro e in vivo.

Del mismo modo, la focalización de LCDR disminuyó significativamente el crecimiento tumoral de xenoinjertos derivados de pacientes de adenocarcinoma de pulmón (LUAD) y condujo a una muerte celular significativa utilizando la entrega sistemática de siRNA mediada por nanopartículas (NPs).

Además, LCDR/hnRNP K/LAPTM5 fueron regulados al alza en los tejidos de LUAD, y su coexpresión mostró un mayor valor diagnóstico para LUAD.

Estos hallazgos arrojan luz sobre LCDR/hnRNP K/LAPTM5 como potenciales dianas terapéuticas y la focalización en el lisosoma es una estrategia prometedora en el tratamiento del cáncer.