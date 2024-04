Encuentran nuevos biomarcadores del riesgo de enfermedad renal crónica

MADRID, 17 EUROPA PRESS)

Nuevos hallazgos de investigadores de la Clínica Cleveland y la Universidad de Tufts (Estados Unidos) muestran que los niveles altos de TMAO (N-óxido de trimetilamina) en sangre predicen el riesgo futuro de desarrollar enfermedad renal crónica con el tiempo.

Los hallazgos se publican en el 'Journal of the American Society of Nephrology'. Estos se basan en más de una década de investigación encabezada por Stanley Hazen, y un equipo relacionado con el papel del microbioma intestinal en la salud y las enfermedades cardiovasculares, incluidos los efectos adversos de TMAO, un subproducto formado por el intestino. bacterias de nutrientes abundantes en carnes rojas, huevos y otros alimentos de origen animal.

El estudio fue una colaboración entre un equipo de investigación de la Clínica Cleveland dirigido por el doctor Hazen e investigadores del Instituto Food is Medicine de la Escuela Friedman de Ciencias y Políticas de Nutrición de la Universidad de Tufts, entre ellos el primer autor Meng Wang, y el coautor principal Dariush Mozaffarian.

El estudio a gran escala midió los niveles sanguíneos de OTMA a lo largo del tiempo en dos grandes poblaciones de los Institutos Nacionales de Salud y siguió la función renal de más de 10,000 adultos estadounidenses con función renal normal al inicio del estudio durante un período de seguimiento promedio de 10 años. Los investigadores encontraron que los participantes con niveles elevados de OTMA en sangre tenían un mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica en el futuro.

Los niveles más altos de OTMA también se asociaron con una tasa más rápida de deterioro de la función renal en personas con función renal normal o deteriorada al inicio del estudio. Estas asociaciones fueron independientes de las características sociodemográficas, hábitos de estilo de vida, dieta y otros factores de riesgo conocidos de enfermedad renal. Los hallazgos también son consistentes con estudios de modelos preclínicos informados anteriormente que muestran que la OTMA fomenta directamente tanto el deterioro funcional del riñón como la fibrosis del tejido.

"Los hallazgos indican un vínculo clínico notablemente fuerte entre un nivel elevado de OTMA y un mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica", comenta el doctor Hazen , presidente del Departamento de Ciencias Cardiovasculares y Metabólicas y del Instituto de Investigación Lerner de la Clínica Cleveland y jefe de cosección de Prevención y Cardiología en el Instituto del Corazón, Vascular y Torácico. "Los resultados provienen de personas de diversos orígenes étnicos y sociodemográficos que tenían una función renal normal al principio. La diversidad de los participantes ayuda a garantizar que los resultados sean generalizables".

El estudio demostró que los niveles de OTMA eran un indicador tan fuerte o incluso más fuerte del riesgo de enfermedad renal crónica que los factores de riesgo bien conocidos como la diabetes, la hipertensión, la edad avanzada y la raza. Los resultados del estudio refuerzan el creciente conjunto de evidencia que indica que reducir la OTMA con medicamentos recetados podría ser un tratamiento eficaz en pacientes con riesgo o con signos tempranos de enfermedad renal.

"Nuestro estudio es un complemento crucial a los estudios en modelos preclínicos que respaldan a la OTMA como un nuevo factor de riesgo biológico para la enfermedad renal crónica", afirma por su parte el doctor Wang, profesor asistente de investigación en la Escuela Friedman.

"Los niveles de TMAO son altamente modificables tanto mediante una dieta similar al estilo de vida como mediante intervenciones farmacológicas. Además de utilizar fármacos novedosos para reducir el OTMA en los pacientes, el uso de intervenciones dietéticas para reducir el OTMA en la población general podría ser una estrategia preventiva rentable y de bajo riesgo para el desarrollo de la enfermedad renal crónica".

Los planes para estudios futuros incluyen examinar datos genéticos para ayudar a evaluar la posible relación causa-efecto entre OTMA y la enfermedad renal crónica, así como estudiar de manera más definitiva si los cambios en el estilo de vida pueden prevenir el desarrollo y la progresión de la enfermedad renal crónica.