Empresas.- Hospital Recoletas Campo Grande lidera un proyecto de I+D sobre biopsia líquida en cáncer de próstata

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Recoletas Campo Grande, con la participación de Atrys Health, el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL) y la Fundación MEDINA, lidera de forma pionera 'RADIOPROLIQ', un proyecto de I+D para el desarrollo de una firma molecular, basada en genómica y metabolómica, obtenida de biopsias líquidas, que permitirá servir como una herramienta potente para el tratamiento personalizado del cáncer de próstata localizado.

Hasta el momento, para conocer la evolución de un cáncer es necesaria la extracción de una muestra del tejido tumoral para su análisis. Se trata de un método invasivo para el paciente (requiere una punción, una incisión o una cirugía), es costoso y no permite hacer un seguimiento continuo del progreso patológico. Además, no se puede realizar si el tumor es inaccesible o cuando las condiciones clínicas del paciente no lo permiten.

El proyecto tiene por objetivo demostrar que la tecnología de biopsia líquida no invasiva es factible y tiene el potencial de servir como una herramienta poderosa tanto para predecir la respuesta al tratamiento con radioterapia externa en pacientes con cáncer de próstata como para disponer de una herramienta de detección precoz de recaída temprana.

El proyecto, que finalizará en diciembre de 2023, está codirigido por la doctora Rocío Cantalapiedra, jefa del Servicio de Radioterapia del Hospital Recoletas Campo Grande; y por el doctor Juan Jesús Cruz, investigador principal del IBSAL. Recoletas asumirá las tareas de coordinación técnica y de gestión del proyecto, desarrollará y aportará nuevas herramientas tanto de diagnóstico como de pronóstico de la enfermedad.

"Actualmente, los pacientes con cáncer de próstata representan un porcentaje muy elevado de nuestros servicios oncológicos. Por eso, con este proyecto pretendemos mejorar su calidad de vida pero también que los distintos hospitales Recoletas se conviertan en centros de referencia para dichas terapias/tratamientos. Es la primera vez que participamos en un proyecto de tal envergadura, es todo un hito para el Grupo", asegura Belén Gallegos, gerente del Hospital Recoletas Campo Grande.

'RADIOPROLIQ', con un presupuesto de 1.108.000 euros, cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la convocatoria de Proyectos de I+D+i 'Retos-Colaboración' del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.