El ejercicio personalizado es "clave" para envejecer mejor: "Llevaba bastón y ya no", dice una participante del estudio

La investigación del INCLIVA y Fundació Valencia CF prueba los beneficios para prevenir o revertir la fragilidad en personas mayores



VALÈNCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Ejercicio físico personalizado, la clave para envejecer mejor', impulsado conjuntamente por la Fundació VCF y el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico de Valencia (INCLIVA), ha mostrado beneficios tanto físicos, al prevenir o revertir la fragilidad en personas mayores, como emocionales en los participantes.

"Cuando empecé a venir, llevaba bastón por la calle, ahora ya no lo llevo", señala Carmen Arce (Valencia, 1956), conocida como Kubalita, primera portera de la selección femenina de fútbol de España, en el acto de preentación del estudio. "Si dura quince días más estamos en la plantilla de Rubén Baraja", añade Vicent Forment (Almenara, 1947), exdelantero del Valencia CF.

En el proyecto han participado diez personas de más de 70 años vinculadas al Valencia CF (exfutbolistas y socios) con un estado funcional de fragilidad o prefragilidad. A lo largo de nueve meses han realizado un programa de entrenamiento compuesto por una combinación de ejercicios de resistencia, fuerza, coordinación, equilibrio y flexibilidad, con dos sesiones semanales, en las instalaciones del Valencia CF utilizando sillas, gomas elásticas y pelotas.

Al finalizar el programa se han confirmado datos que muestran "múltiples beneficios" en los participantes: mejora en la distribución de la masa muscular; disminución de la materia grasa; aumento del grado de independencia para realizar actividades instrumentales; menor riesgo de caídas; aumento de la velocidad en la marcha; más fuerza de la presión palmar; y evolución de la fragilidad a la robustez. De este modo, el programa ha confirmado su efectividad para conseguir el objetivo previsto: prevenir o revertir el estado de fragilidad en los mayores que han participado.

Al respecto, Kubalita comenta que este programa ha sido "un cúmulo de sorpresas", la primera "ver que solo sillas, con unas gomas y unas pelotas se podía hacer tantísimo trabajo y ganar tanta fuerza --"cuándo se vuelve a repetir", ha preguntado-- y la segunda tener unos compañeros "tan competitivos, en el buen sentido de la palabra".

"Cuando llegaba el día del programa no dejabas de mirar la hora para vestirte y venir, se nos hacía supercorto, lo que indica que los beneficios de este programa no son solo físicos, sino también sociales y psicológicos", ha constatado. Kubalita ha comentado que aunque ella no ha dejado de practicar deporte no tiene comparación con este ejercicio programado por un especialista: "Aquí sí que trabajas los puntos clave para ayudar a la salud".

Por ello, ha reivindicado que se generalice este programa tanto por el bien individual que genera como por ser "rentable" para las instituciones porque "es mejor invertir en estos programas que me rompa la cadera".

Del mismo modo, Forment también ha coincidido en la mejoría que se ha notado con este programa tanto física como social --"Todos los que han participado son amigos míos", ha señalado--, incluso en su caso, que ya había dejado ya de practicar deporte. "Hacía alguna cosa, pero aquí aprietan", ha confesado.

Al respecto, el doctor Fernando Millán, investigador del Grupo de Investigación en Ejercicio, Nutrición y Estilo de Vida Saludable de INCLIVA, ha señalado que la fragilidad --el 50% del peso de un adulto es masa muscular, pero se va perdiendo y a los 80 años se reduce al 25%, lo que afecta a la capacidad funcional-- es el "estado previo a la dependencia, pero reversible", como ahora han corroborado de la mano de la Fundación de Valencia CF. Por ello, pide una segunda edición y la generalización de este programa dado que la población cada vez estará más envejecida y es "fundamental asegurar su calidad de vida".

Por su parte, el entrenador e investigador del estudio, Rubén Olmos, ha recalcado la importancia para el éxito del programa la comunicación constante con Millán para el desarrollo de los ejercicios, que se diseñaron con un estudio previo de las funciones funcionales y cognitivas de cada participante.

El programa, novedoso desde el punto de vista científico, supone, además, un hito en el ámbito del deporte puesto que el Valencia CF, a través de la Fundació VCF, fomenta y motiva la práctica deportiva en personas mayores.

El acto, celebrado en el Palco VIP del Camp de Mestalla, ha contado con la asistencia de la directora general de Investigación e Innovación de la Conselleria de Sanidad, Mariola Penadés, la secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Asunción Quinzá; y la directora general de Igualdad e Instituto de la Mujer, Davinia Bono. Asimismo, han asistido la directora de la Fundació VCF, Inma Ibáñez, el director gerente de INCLIVA, Vicente de Juan, el embajador del Valencia CF Ricardo Arias y el presidente de la Asociación Futbolistas VCF, Fernando Giner.

SOBRE LA FRAGILIDAD

La fragilidad es un síndrome geriátrico asociado a una capacidad de respuesta disminuida y una alta vulnerabilidad a los factores estresantes en el adulto mayor, que se traduce en mayor dependencia y disminución de calidad de vida que, si no se previene o se trata, aumenta el riesgo de discapacidad, hospitalización y muerte.

La fragilidad física se define por la presencia de tres de cinco características: debilidad muscular, lentitud en la marcha, baja actividad física, agotamiento (o fatiga) y pérdida de peso involuntaria, señalan desde el INCLIVA.

El ejercicio físico multicomponente es una de las intervenciones que ha demostrado ser eficaz a la hora de prevenir y tratar la fragilidad y una de las mejores estrategias para asegurar la calidad de vida en el adulto mayor, además de su capacidad para aumentar la masa muscular y la fuerza cuando se incluye un aumento gradual en la intensidad y el volumen.

Los programas de actividad física estructurada, con ejercicios de resistencia, son efectivos para reducir la discapacidad relacionada con la fragilidad, mientras que el ejercicio multicomponente mejora el equilibrio y la movilidad, "esencial para la prevención de caídas", sobre todo en personas frágiles.

Entre el 23,5% y el 31% de las personas mayores de 65 años en España son frágiles, lo que supone 2,3 millones de mayores. Una persona mayor dependiente tiene un impacto en el sistema sociosanitario de 14.000 euros al año, mientras que una persona mayor vigorosa reduce esta cifra muy significativamente, aproximadamente a 650 euros al año, señalan.