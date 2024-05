La edición del gen CRIPSR logra mejoras en una forma de ceguera hereditaria

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Los resultados de un ensayo clínico innovador de edición de genes CRISPR en 14 personas con una forma de ceguera hereditaria muestran que el tratamiento es seguro y produjo mejoras mensurables en 11 de los participantes tratados. El ensayo de fase 1/2 llamado BRILLIANCE, fue dirigido por el investigador principal Eric Pierce de Mass Eye and Ear (Estados Unidos), miembro del sistema de atención médica de Mass General Brigham. Los hallazgos se publican en 'The New England Journal of Medicine'.

"Esta investigación demuestra que vale la pena continuar con la terapia génica CRISPR para la pérdida de visión hereditaria en investigaciones y ensayos clínicos", informa Pierce, director del Instituto de Genómica Ocular y del Laboratorio Berman-Gund para el Estudio de las Degeneraciones de la Retina en Mass Eye and Ear y la Escuela Medical Harvard (Estados Unidos). "Si bien se necesita más investigación para determinar quién puede beneficiarse más, consideramos que los primeros resultados son prometedores. Escuchar a varios participantes lo emocionados que estaban de poder finalmente ver la comida en sus platos es algo muy importante. Se trataba de personas que no podían leer ninguna línea en una tabla optométrica y que no tenían opciones de tratamiento, que es la desafortunada realidad para la mayoría de las personas con trastornos hereditarios de la retina".

Los 14 participantes del ensayo, incluidos 12 adultos (de 17 a 63 años) y dos niños (de 10 y 14 años), nacieron con una forma de amaurosis congénita de Leber (LCA) causada por mutaciones en el gen de la proteína centrosomal 290 ( CEP290 ). Se sometieron a una única inyección de un medicamento de edición del genoma CRISPR/Cas9, EDIT-101, en un ojo mediante un procedimiento quirúrgico especializado. Este ensayo, que incluyó al primer paciente que recibió un medicamento en investigación basado en CRISPR directamente dentro del cuerpo, se centró principalmente en la seguridad con un análisis secundario de eficacia.

No se informaron eventos adversos graves relacionados con el tratamiento o el procedimiento, ni hubo toxicidades limitantes de la dosis. Para determinar la eficacia, los investigadores observaron cuatro medidas: agudeza visual mejor corregida (MAVC); pruebas de estímulo de campo completo (FST) adaptadas a la oscuridad, navegación de la función visual (VNC, medida por un laberinto que completaron los participantes) y calidad de vida relacionada con la visión.

Los participantes fueron monitoreados cada tres meses durante un año y luego con menos frecuencia durante dos años adicionales. En las visitas, se someterían a una serie de pruebas séricas y de visión para examinar las medidas de resultado de seguridad y eficacia.

Once participantes demostraron mejoras en al menos uno de esos resultados, mientras que seis demostraron mejoras en dos o más. Cuatro participantes tuvieron una mejora clínicamente significativa en la MAVC. Seis participantes experimentaron mejoras significativas en la visión mediada por conos según lo indicado por las FST, cinco de los cuales tuvieron mejoras en al menos uno de los otros tres resultados. Los fotorreceptores de cono se utilizan para la visión diurna y central.

Cabe mencionar que las mutaciones en el gen CEP290 son la principal causa de ceguera hereditaria que se produce durante la primera década de la vida. Las mutaciones provocan que los fotorreceptores de conos y bastones de la retina del ojo funcionen incorrectamente, lo que después de un tiempo provocará una pérdida irreversible de la visión. Pierce lo compara con una pequeña parte de un motor averiada, lo que eventualmente hace que todo el motor falle. Por otra parte, CRISPR-Cas9 es un conjunto de herramientas de edición de genes que actúa como una tijera guiada por GPS para cortar una porción del genoma mutado y dejar un gen funcional. Para la ceguera hereditaria, el objetivo era inyectar CRISPR para llegar a la retina del ojo y restaurar la capacidad de producir el gen y la proteína responsables de las células sensibles a la luz.

"Los resultados del ensayo BRILLIANCE proporcionan una prueba de concepto y aprendizajes importantes para el desarrollo de medicamentos nuevos e innovadores para las enfermedades hereditarias de la retina. Hemos demostrado que podemos administrar de forma segura una terapia de edición genética basada en CRISPR en la retina y obtener resultados clínicamente significativos", añade Baisong Mei, director médico de Editas Medicine.

Estudios como este muestran la promesa de la terapia génica para el tratamiento de enfermedades incurables. El Instituto de Terapia Genética y Celular del Mass General Brigham está ayudando a traducir los descubrimientos científicos realizados por los investigadores en los primeros ensayos clínicos en humanos y, en última instancia, en tratamientos que cambiarán la vida de los pacientes.