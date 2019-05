La edad de los padres, relacionada con los trastornos neuropsiquiátricos en los hijos

Actualizado 22/05/2019 17:58:13 CET

La edad de los padres está relacionada con el riesgo de desarrollar trastornos neuropsiquiátricos en los niños, según un estudio publicado en la revista 'Journal of the Academy of Child and Adolescent Psychiatry'.

De acerdo con sus hallazgos, los hijos de padres jóvenes y ancianos comparten el riesgo de ciertos problemas de este tipo. En concreto, los padres más jóvenes están asociados con mayor riesgo de déficit de atención e hiperactividad y síndrome de Tourette, mientras que la edad paterna más avanzada se asocia con autismo y trastornos obsesivo-compulsivos.

Investigadores de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai realizaron una investigación de diagnóstico cruzado de los efectos de las edades materna y paterna en la concepción sobre las afecciones neuropsiquiátricas de la infancia, utilizando una muestra de gran tamaño. La cohorte estaba formada por 1,49 millones de personas nacidas en Dinamarca entre 1980 y 2007.

Así, examinaron simultáneamente las relaciones de riesgo entre la edad en el momento de la paternidad y varias afecciones psiquiátricas diferentes en la descendencia. El estudio, en cualquier caso, demuestra que el aumento en el riesgo asociado con la edad de los padres en el momento de la concepción es "pequeño" y "no debería influir en las decisiones sobre la edad para tener hijos".