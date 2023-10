El duelo perinatal: un sufrimiento infravalorado. ¿Cómo afrontarlo?

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La profesora colaboradora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Montserrat Lacalle, asegura que el duelo perinatal con frecuencia es infravalorado por la sociedad ya que "son frecuentes los comentarios dirigidos a la persona que ha perdido a un futuro hijo o hija que no hacen más que invalidar ese dolor".

"Oímos frases como 'Eres joven, ya tendrás otro bebé' o 'Tienes que volver a intentarlo'. Estos comentarios serían impensables en otros duelos. Si uno pierde a un hermano, a una hermana o a un amigo, a nadie se le ocurriría decirle 'No te preocupes, tienes más amigos' o 'No te preocupes, tienes más hermanos'. En cambio, en el duelo perinatal, socialmente se intenta tranquilizar a la persona con frases que solo acrecientan más el dolor. Parece que no entendemos que la otra persona está sufriendo", explica la experta, con motivo del Día Internacional de la Muerte Perinatal, este domingo, 15 de octubre.

Esa invalidación social puede dificultar todo este proceso. Sin embargo, también existen otros comportamientos que pueden influir en su cronificación: entre ellos, el hecho de que la persona afectada no hable de ello, no conecte con la pérdida o lo racionalice excesivamente.

"Sabemos que no hablar de estas situaciones que son tan dolorosas no es en absoluto una solución, aunque lo parezca. Puede serlo a corto plazo, pero a largo plazo acaba teniendo consecuencias en forma de efectos negativos para la persona", apunta la profesora colaboradora de la UOC.

La muerte perinatal, que los expertos suelen definir como la que se produce desde la semana 22 de gestación hasta los 28 días después del parto, afecta a miles de familias anualmente. Concretamente, en España mueren cada año alrededor de 2.000 bebés en este periodo, según datos publicados por la Asociación Umamanita.

Las reacciones emocionales de quienes sufren en primera persona estas pérdidas son similares a las de los afectados por otras muertes: es frecuente que haya momentos de rabia, de incredibilidad, de depresión, de culpa, etc. Sin embargo, el duelo perinatal tiene características especiales que pueden hacerlo aún más complicado.

"Se trata de una situación en la que ni la madre ni el padre han podido siquiera interactuar con el bebé, en el caso de la muerte intrauterina, o en la que la interacción ha sido muy escasa. Además, en muchas ocasiones no hay rituales como en la muerte que se produce en otras franjas de edad", advierte a profesora Lacalle.

De hecho, en ocasiones el sufrimiento es invalidado hasta por la propia persona, debido precisamente a la infravaloración social de este tipo de duelo, que durante mucho tiempo se incluía dentro de los llamados duelos "prohibidos", es decir, los que no cuentan con el lugar que deberían tener en la sociedad.

En esos casos, es frecuente que, si después de un tiempo se intenta tener otro hijo, la persona sufra reacciones emocionales negativas. "Si una persona tiene acompañamiento emocional y afronta la pérdida, hay menos probabilidades de que aparezcan síntomas de ansiedad y estrés en el futuro", aclara Montserrat Lacalle.

CÓMO AFRONTAR EL DUELO PERINATAL

Aunque muchas personas transitan a su manera por el duelo y acaban llegando a su resolución por si mismas, en ocasiones se necesita ayuda profesional. Los expertos saben que se ha llegado al punto en el que es recomendable consultar a un psicólogo cuando la persona que ha sufrido la pérdida tiene conductas desadaptativas que pueden traducirse en dificultades para concentrarse y dormir, y en el hecho de que su día a día esté muy marcado por esa pérdida.

Además, independientemente de que haya o no ayuda profesional, lo que los expertos recomiendan especialmente en este tipo de duelos que pueden ser recibidos con cierta incomprensión por la sociedad es que los afectados acudan a grupos de ayuda mutua y contacten con otras personas que han pasado por una situación similar.

"Este apoyo, aunque no sea tan profesional, ayuda mucho a encontrar comprensión en personas que están pasando por lo mismo. Afortunadamente, la forma de afrontar el duelo perinatal está cambiando mucho en los últimos años, y ya existen encuentros de parejas que han perdido a sus bebés en estas circunstancias. Incluso se hacen rituales colectivos", explica Lacalle.

También es importante que se encuentre la forma de despedirse del hijo que se esperaba, al igual que ponerle nombre, decidir qué hacer con su habitación y las cosas ya compradas, o guardar algunos recuerdos. Pero siempre "hay que respetar los tiempos de cada persona y de cada pareja, que son distintos en cada caso", recuerda Montserrat Lacalle.