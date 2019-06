Down España lamenta que la inversión para la investigación en España está "en pañales"

Publicado 10/06/2019 17:56:31 CET

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asociación Down España ha lamentado, durante la tercera edición del Congreso Internacional de la Sociedad Científica T21rs, que la inversión para la investigación en España está "en pañales", y ha solicitado que este síndrome sea una de las "prioridades" de investigación.

"Los retos son muy amplios, e incluyen desde la prevención y el desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas hasta la investigación de terapias o tratamientos paliativos que incrementen la calidad de vida y la integración social de las personas con síndrome de Down", ha dicho la presidenta de la Sociedad, Mara Dierssen.

Además, en esta jornada se ha realizado una revisión de los avances científicos (en lenguaje y síntesis pensadas para personas no especialistas) y también con una sesión orientada a profundizar sobre temáticas relacionadas con la concienciación y la captación de grandes fondos para la investigación y la búsqueda de recursos para la financiación de proyectos científicos a la que han acudido diferentes representantes internacionales.

En este sentido, durante el encuentro se ha asegurado que la investigación sobre el síndrome de Down, por sus peculiaridades, puede hacer avanzar la ciencia en otros campos como el Alzheimer, el cáncer, la arterioesclerosis o las enfermedades autoinmunes.

Por otro lado, Down España, ha firmado el convenio económico por medio del cual, la federación pasa a ser una de las entidades colaboradoras de la Sociedad Científica T21rs, durante los próximos cinco años. Esto permitirá potenciar la colaboración hispana e iberoamericana en la investigación del síndrome de Down, facilitar un mayor conocimiento de familias y organizaciones de síndrome de Down del ámbito científico y colaborar con otras organizaciones para que la agenda investigadora del síndrome de Down crezca y se potencie.