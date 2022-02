Dos pacientes protagonizan la campaña de CRIS contra el cáncer para visibilizar cómo la investigación cambia vidas

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nueva campaña de CRIS contra el cáncer, bajo el nombre de 'Investigamos, ganamos', está protagonizada por Pepe Monge y Monserrat Jiménez, dos pacientes de cáncer, que, en dos emotivas piezas, hablan directamente a su enfermedad contándole como le han plantado cara y ahora tienen una vida gracias a la investigación.

Con un mieloma múltiple incurable, Monge recibe tratamiento en la Unidad CRIS de Tumores Hematológicos en el Hospital 12 de Octubre, una unidad puntera a nivel internacional que financia CRIS contra el cáncer y que ha beneficiado a más de 650 pacientes.

Así le habla Pepe al cáncer: "Escúchame cáncer, nunca te había esperado. Al principio me daba miedo pronunciar tu nombre, ¿por qué a mí? Pero me he enfrentado a ti y gracias a la investigación, te estoy ganando. Me siento más vivo que nunca, he recuperado mi vida, en la investigación tengo mi mejor arma".

Por su parte, Monserrat Jiménez superó un cáncer de mama y en su lucha creó el movimiento 'Las Supernenas' para apoyar la investigación de CRIS contra el cáncer y así le habla a su enfermedad: "Escúchame cáncer, me has cambiado la vida dos veces, la primera me pillaste desprevenida. Pero una aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara, no has acabado conmigo. Ahora, me has hecho más fuerte, valorar más las pequeñas cosas, he vuelto a sonreír y confiar en la Investigación".

La directora de CRIS contra el cáncer, Marta Cardona, ha resumido cuál es el objetivo de la campaña: "'Investigamos, ganamos' es un mensaje claro que creemos que llegará a toda la sociedad, porque cuanto más invirtamos en investigación, avanzaremos más rápido y tendremos tratamientos más efectivos que curen el cáncer. En definitiva, la investigación lleva esperanza tanto a los pacientes como a las familias", y destaca: "Si hace 10 años no hubiéramos invertido en proyectos de investigación desarrollados en hospitales públicos, miles de pacientes no se hubieran visto beneficiados de nuestros avances".

Por su parte, el doctor Joaquín Martínez, director Científico de CRIS Contra el Cáncer, jefe de Hematología del Hospital 12 de Octubre y director de Unidad CRIS de Tumores Hematológicos, ha profundizado en el impacto de CRIS contra el cáncer en la investigación.

"En los últimos años se ha producido una revolución en la comprensión del cáncer, en las terapias y en las herramientas de diagnóstico y seguimiento. Vamos por buen camino, ya estamos desarrollando la medicina de precisión y las terapias personalizadas en cánceres de sangre con grandes resultados, tenemos que continuar apostando por investigación", ha resaltado.