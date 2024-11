La distribución de un receptor clave para la memoria en cerebros con Alzheimer empeora la enfermedad, según un estudio

Neuronas generadas a partir de células madre de un paciente con Alzheimer. - IN (CSIC-UMH)

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigación del Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), ha revelado que las personas con Alzheimer presentan una disminución de receptores NMDA -claves para la plasticidad neuronal, el aprendizaje y la memoria- en las sinapsis y un aumento de los mismos en las membranas extrasinápticas, lo que se relaciona con procesos de toxicidad y muerte celular que contribuyen a la progresión de la enfermedad.

Los investigadores analizaron muestras de cerebros humanos 'post mortem' que incluían tanto a personas sanas como a pacientes en diferentes estadios de neurodegeneración. Los resultados, publicados en 'Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association', muestran este desequilibrio en la distribución de los receptores, que indica un aumento de la toxicidad neuronal en cerebros con Alzheimer que llevaría a la evolución de la enfermedad.

Para llevar a cabo este análisis, los científicos emplearon un protocolo pionero de fraccionamiento celular que les permitió aislar las membranas sinápticas de las extrasinápticas, algo que no se había hecho antes en cerebros humanos 'post mortem' congelados. "Otros estudios habían medido los niveles totales de receptores NMDA en el cerebro humano, pero no diferenciaban entre los localizados en sinapsis y extrasinapsis", ha explicado el primer autor del artículo, Sergio Escamilla.

El método se basa en el uso de detergentes que disuelven las grasas de las membranas no sinápticas, mientras que las sinápticas, debido a su alto contenido proteico, permanecen intactas. Posteriormente, mediante centrifugación, se consigue separar las membranas de ambos tipos para su análisis.

Además de las evaluaciones realizadas en cerebros humanos 'post mortem', los expertos también utilizaron ratones transgénicos para contrastar los resultados obtenidos. En estos animales se detectaron alteraciones similares en los receptores NMDA, pero los investigadores han abogado por llevar a cabo más estudios en tejido humano dadas las diferencias entre especies.

Los nuevos hallazgos de este trabajo y el protocolo pionero desarrolado abren nuevas puertas para explorar las bases moleculares de la enfermedad de Alzheimer y buscar tratamientos más efectivos para combatir la enfermedad. En este sentido, el investigador Javier Sáez Valero, que dirige el laboratorio Mecanismos moleculares alterados en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, ha destacado la importania de esta investigación dado que la memantina, uno de los medicamentos que más se utilizan contra el Alzheimer, es un bloqueante de los receptores de NMDA.