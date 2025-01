Disminuye la tasa de mortalidad infantil en EEUU, pero aumenta el número de muertes súbitas

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La mortalidad infantil en los Estados Unidos disminuyó un 24,2% entre 1999 y 2022, según investigadores de la Virginia Commonwealth University y del Children's Hospital of Richmond en VCU (Estados Unidos). Los mismos descubrieron esta mejora en un estudio publicado en el 'Journal of the American Medical Association Pediatrics'. Sin embargo, en el mismo estudio, descubrieron que las tasas de mortalidad por muerte súbita e inesperada del lactante (SMSL) aumentaron significativamente (un 11,8%) entre 2020 y 2022.

Elizabeth Wolf, profesora asociada en el Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de VCU, pediatra en el Hospital Infantil de Richmond en VCU y autora principal del estudio, atribuye la disminución de las tasas generales de mortalidad infantil a una mejor detección y tratamiento de las enfermedades que afectan a las embarazadas, una mejor gestión obstétrica y una mejor atención neonatal.

Las causas del aumento de la muerte súbita e involuntaria de bebés son más difíciles de determinar. Entre las posibles explicaciones identificadas en este estudio se incluyen el aumento de la COVID-19 y otros virus respiratorios, el uso de opioides por parte de los padres y el efecto de las redes sociales en las prácticas de sueño de los bebés.

"En las publicaciones en las redes sociales, se puede ver a bebés en posiciones inseguras para dormir, por ejemplo boca abajo en lugar de boca arriba, y en entornos de sueño inseguros, como camas para adultos, sofás y columpios para bebés", agrega Wolf.

Esta información se basa en un estudio sobre mortalidad infantil que el mismo grupo de investigadores publicó en mayo de 2024, que mostró que las disparidades raciales y étnicas entre los jóvenes de 1 a 19 años eran mayores en la categoría de lesiones. Esta nueva investigación también encuentra grandes disparidades en muchas causas de muerte infantil, especialmente el síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL).

Como pediatra del Children's Hospital of Richmond en VCU, Wolf pone énfasis en la educación sobre el sueño seguro en las visitas de control de niños sanos con sus pacientes y familias. También ve oportunidades para fortalecer los mensajes de salud pública sobre la importancia del sueño seguro y endurecer las regulaciones en torno a los productos infantiles inseguros o engañosos.

"La muerte de un bebé por muerte súbita del lactante es una tragedia terrible y provoca un trauma incomprensible para la familia. Aunque no todos los casos de muerte súbita del lactante se pueden prevenir, existen algunas formas de reducir el riesgo de que un bebé sufra esta afección", insiste Wolf.

Las iniciativas para apoyar la lactancia materna, como el apoyo a la lactancia y la licencia parental remunerada, podrían ayudar a reducir los riesgos de muerte súbita del lactante. Wolf también enfatiza que los bebés deben recibir todas las vacunas recomendadas a tiempo para reducir los riesgos de infecciones graves.