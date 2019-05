La disminución de las tasas de fertilidad puede explicar la extinción de Neanderthal

Publicado 30/05/2019 7:58:33 CET

Un nuevo estudio realizado por Anna Degioanni de 'Aix Marseille Université', en Francia y colegas, plantea una hipótesis sobre la extinción de neandertal apoyada por modelos poblacionales. Los modelos de población empleados en este trabajo muestran que la población podría haberse reducido a la extinción debido a la demografía, no a la catástrofe, tal y como se detalla en un artículo publicado este miércoles en la revista de acceso abierto 'PLOS ONE'.

La falta de datos empíricos que permitan probar hipótesis es uno de los mayores desafíos para los investigadores que estudian la extinción del neandertal. Muchas hipótesis involucran eventos catastróficos como la enfermedad o el cambio climático. Para probar escenarios hipotéticos de extinción alternativos, Degioanni y sus colegas crearon un modelo de población neandertal que les permite explorar factores demográficos que podrían haber provocado una disminución de las poblaciones y la extinción de la población durante un periodo de 4.000 a 10.000 años (un marco de tiempo compatible con la historia conocida de Neandertal).

Los investigadores crearon parámetros demográficos de referencia para su modelo de extinción neandertal (por ejemplo, supervivencia, migración y tasas de fertilidad) basados en datos observacionales sobre grupos de cazadores-recolectores modernos y grandes simios existentes, así como datos paleo-genéticos y empíricos neandertales disponibles de estudios anteriores. Los autores definieron las poblaciones como extintas cuando caían por debajo de 5.000 individuos.

CAÍDA DE LA FERTILIDAD EN LAS MUJERES JÓVENES

Los autores vieron que, en su modelo, la extinción hubiera sido posible dentro de los 10.000 años con una disminución en las tasas de fertilidad de las mujeres jóvenes de Neanderthal (<20 años) de solo 2,7 por ciento; si la tasa de fertilidad disminuía en un 8 por ciento, la extinción ocurrió dentro de los 4.000 años. Si esta disminución en la fertilidad se amplificara por una reducción en la supervivencia de los bebés (niños menores de un año), una disminución en la supervivencia de solo 0,4 por ciento podría haber llevado a la extinción en 10.000 años.

Los autores intentaron explorar posibles escenarios de extinción neandertal en lugar de plantear una explicación definitiva. Sin embargo, los investigadores señalan que este estudio es el primero en utilizar datos empíricos para sugerir que cambios demográficos relativamente menores, como una reducción de la fertilidad o un aumento de la mortalidad infantil, podrían haber conducido a la extinción del neandertal. Los autores señalan que el modelado puede ser una herramienta útil para estudiar a los neandertales.

Los científicos agregan: "Este estudio de la desaparición de los neandertales publicado hoy en 'PLOS ONE' no intenta explicar por qué desaparecieron los neandertales, sino identificar cómo puede haber ocurrido su desaparición. Este enfoque original se hace en base al modelado demográfico. Los resultados sugieren que una reducción muy pequeña de la fertilidad puede explicar la desaparición de la población neandertal. Según esta investigación, esta disminución no afectó a todas las mujeres neandertales, sino a las más jóvenes (menores de 20 años)".