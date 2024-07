MADRID, 27 Jul. (EDIZIONES) -

La disfunción eréctil siempre llega, y siempre que vivas lo suficiente, claro. Es algo habitual en el hombre a partir de cierta edad, y que en este artículo desvelaremos de la mano de dos urólogos expertos en la materia.

En primer lugar, charlamos en Infosalus con la doctora Blanca Madurga, doctora en Medicina y especialista en Urología con más de 30 años de experiencia, que acaba de publicar ‘Todo lo que necesitas saber sobre el pene y nunca te atreviste a preguntar’ (Planeta).

Esta experta nos indica que "siempre le llega al hombre", atendiendo a que se trata de la incapacidad para obtener y mantener una erección cuya rigidez sea suficiente para realizar la penetración durante el coito.

Eso sí, sí especifica que ésta puede ser de varios niveles: leve, moderada, o severa. "La de carácter leve puede aparecer a partir de los 50-55 años. Es mínima porque se pierde un poco de vigor en la erección, pero se sigue teniendo la capacidad de experimentarla cuando se desea. En ellas, las erecciones pierden intensidad y duración, pero puede ser suplido con la experiencia del que lleva toda una vida de sexo", detalla.

Aquí matiza la doctora que "no todos los hombres consideran patológicas las mismas cosas, y lo que para uno es normal, para otro puede ser muy preocupante", recordando que, aproximadamente, un 52% de los hombres de entre 40 y 70 años tiene disfunción eréctil, en la mayor parte de casos moderada, es decir, de un estadío superior al que hemos contado, y donde ya las erecciones son menos rígidas y empiezan a no aparecer a demanda.

UNA PATOLOGÍA ASOCIADA AL ENVEJECIMIENTO

Pero por otro lado, indica doctora, que fue la primera mujer coordinadora nacional del Grupo de urología funcional, femenina y urodinámica de la Asociación Española de Urología, que la disfunción eréctil suele aparecer cuando el hombre cumple años, y dependiendo también de si toma o no algunos fármacos, como los dirigidos a la hipertensión arterial, donde esta problemática puede ser frecuente. "Estas situaciones hacen que la disfunción eréctil llegue antes, o sea más grave", asevera la doctora Blanca Madurga Patuel.

En este sentido, en otra entrevista con Infosalus, el doctor Fermin R. Bethencourt, urólogo del hospital HLA Universitario Moncloa (Madrid), remarca que la disfunción eréctil sí suele asociarse al envejecimiento; si bien advierte de que "puede aparecer a cualquier edad (recordar que puede tener causas físicas o psicológicas)"; ahora bien, este especialista apunta que no todos los varones, aunque sean longevos, van a presentar un cuadro de disfunción eréctil.

"No existe un parámetro predictivo, ni una edad habitual de comienzo. Los factores asociados a una patología vascular (hipertensión arterial, aterosclerosis, entre otros) aumentan el riesgo de instauración de una disfunción eréctil. En este sentido, es importante resaltar que algunos tratamientos necesarios para el control de determinadas enfermedades, como los tratamientos antihipertensivos, aumentan por sí mismos la incidencia de disfunción eréctil", añade.

De hecho, apunta este urólogo de HLA que, en algunos pacientes que presentan disfunción eréctil, tras el inicio del tratamiento para la hipertensión arterial puede lograrse una mejora de la erección con una sustitución en dicho tratamiento.

A diferencia de muchas otras enfermedades del ser humano, prosigue el doctor Fermin R. Bethencourt, la disfunción eréctil puede tener causas físicas y causas psicológicas y, con frecuencia, una mezcla de ambas causas. Tal y como señala, un ejemplo muy habitual es la continuidad de una disfunción eréctil tras un "gatillazo"; o la consecuencia del estrés personal o laboral, siendo una disfunción eréctil de origen psicológico. "Así encontramos pacientes que, en función del momento del año, y por ejemplo, ante una situación de sobrecarga laboral, refieren una disfunción eréctil que desaparece por completo durante sus vacaciones", agrega.

A su vez, mantiene este experto que la arterioesclerosis es una enfermedad sistémica y que, por lo tanto, afecta a la totalidad del árbol vascular: "Una disfunción eréctil de origen vascular puede estar poniendo en aviso al paciente y al médico de otras alteraciones vasculares subyacentes, tales como una posible cardiopatía isquémica. Debe por ello fomentarse el estudio coordinado entre cardiólogos y urólogos de esta patología".

PREVENIR LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL ES POSIBLE

Puesto que la salud cardiovascular influye de manera notable en la aparición de la disfunción eréctil, como hemos visto, subraya este urólogo que todos aquellos actos que promuevan una integridad del árbol vascular contribuirá a prevenir la enfermedad.

"Por lo tanto, el ejercicio físico, la dieta baja en grasas, y el adecuado control de la tensión arterial y del colesterol, así como de los triglicéridos, contribuirán en la prevención de la disfunción eréctil", sostiene.

Es más, defiende que, "por supuesto" el hábito de fumar tabaco y el uso de drogas ilegales incrementa el riesgo de disfunción eréctil, a la vez que señala que esta patología se ha relacionado con la presencia de periodontitis crónica, con una mayor incidencia de disfunción eréctil en varones jóvenes (entre 30 y 40 años).

Es por ello por lo que incide Fermin R. Bethencourt en que los pacientes que ya tienen un diagnóstico de disfunción eréctil deberán aplicarse cuando sea posible estos hábitos saludables de vida anteriormente mencionados, pues se ha demostrado que inciden "muy favorablemente" en la evolución de esta patología.

EL PRINCIPAL TRATAMIENTO

Finalmente, preguntamos al experto del hospital HLA Universitario Moncloa (Madrid) sobre el tratamiento de la disfunción eréctil, indicando que el principal consiste en la administración por vía oral de inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (IPDE5).

"Aquellos pacientes que por mala respuesta o mala tolerancia al fármaco no deban seguir los tratamientos por vía oral no deben preocuparse. Existen otras opciones terapéuticas, desde fármacos que se administran por vía uretral o directamente en el pene, hasta prótesis que se implantan quirúrgicamente. De este modo, puede asegurarse que prácticamente todos los pacientes que presenten una disfunción eréctil pueden ser candidatos a un tratamiento eficaz de su dolencia. No debe olvidarse el apoyo psicológico que, con frecuencia, podrá ayudar a conseguir unos resultados más rápidos y eficaces del tratamiento médico", concluye este especialista.