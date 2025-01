Disfrutar de la sauna sin peligros: esto es lo que no debes olvidar hacer

MADRID, 9 Ene. (EDIZIONES) -

Médicos de Urgencias del Hospital Heartlands, en Birmingham (Reino Unido), han advertido que pasar demasiado tiempo en una sauna sin haber bebido agua suficiente de forma previa puede provocar un golpe de calor, tal y como identificaron que le había ocurrido a una mujer que necesitó ingreso en el centro.

Según han explicado en un artículo publicado en 'BMJ Case Reports', la mujer, de alrededor de 70 años, fue encontrada inconsciente en la sauna de su gimnasio local, donde había estado haciendo ejercicios de estiramiento durante unos 45 minutos.

Su temperatura corporal era de 42 °C, cuando la temperatura normal se establece en 36,4 °C, su presión arterial era extremadamente baja y su frecuencia cardíaca extremadamente alta. La mujer presentaba patologías previas como diabetes tipo 1 y tiroides hipoactiva, pero no fumaba ni bebía mucho y asistía regularmente al gimnasio, por lo que tenía pocos factores de riesgo.

Los médicos han señalado que se han notificado otros nueve casos similares a los de esta mujer, que estuvo ingresada durante 12 días, y el fallecimiento de tres de estas personas como consecuencia del golpe de calor.

En este sentido, los especialistas han alertado de que el golpe de calor puede poner en peligro la vida, incluso aunque no existan factores de riesgo previos. Según han explicado, el golpe de calor clásico en personas mayores conlleva una tasa de mortalidad de más del 50 por ciento, y esta aumenta aún más con cada disfunción orgánica adicional.

Los expertos han destacado que la rapidez con la que el paciente se enfría después de sufrir un golpe de calor es un factor clave para determinar el resultado de este, ya que el tiempo que pasa con la temperatura corporal elevada se correlaciona con el grado de daño celular. En esta línea, han comentado que el tiempo ideal es aquel que no supera los 30 minutos.

"Mi experiencia me ha hecho ver los peligros de las saunas y lo importante que es estar completamente hidratado al entrar en ellas y que el personal las controle periódicamente. Como usuaria habitual de la sauna, nunca he tenido ningún problema y, pensándolo bien, creo que no había bebido suficiente agua", ha declarado la mujer afectada.