MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las directrices clínicas nacionales para el tratamiento de la COVID-19 varían significativamente en todo el mundo, siendo los países de escasos recursos los que tienen más probabilidades de desviarse de las recomendaciones de tratamiento estándar (Organización Mundial de la Salud; OMS), según un análisis comparativo publicado en la revista de acceso abierto 'BMJ Salud global'.

Se trata de un trabajo colaborativo entre el profesor Philippe Guerin del Observatorio de Datos de Enfermedades Infecciosas (IDDO) y del Centro de Medicina Tropical y Salud Global del Departamento de Medicina de Nuffield de la Universidad de Oxford, Reino Unido, el Profesor Nicholas White, del mismo centro de la Universidad de Oxford, y Mahidol Oxford de la Unidad de Investigación de Medicina Tropical de la Facultad de Medicina Tropical de la Universidad Mahidol, Bangkok en Tailandia.

Según sus resultados, casi todas las directrices nacionales recomiendan al menos un tratamiento que se haya demostrado que no funciona, según muestra el análisis. Sin embargo, se sospechan variaciones significativas en las recomendaciones nacionales de tratamiento de la COVID-19 desde el advenimiento de la pandemia, pero no se han cuantificado formalmente ni se han estudiado en profundidad, señalan los investigadores.

Y a pesar de que el COVID-19 ya no está cobrando las vidas y la salud que antes causaba, el virus sigue evolucionando y activo en todo el mundo, subrayan. La OMS no anuló el estatus de COVID-19 como emergencia de salud pública hasta abril de 2023.

Para evaluar esta cuestión, los investigadores analizaron el contenido directrices nacionales a finales de 2022 más recientes de los 194 estados miembros de la OMS. Cada conjunto de directrices se calificó según su grado de alineación con las recomendaciones de la OMS. Se otorgaron puntos extra a aquellos que se habían actualizado dentro de los 6 meses anteriores; aquellos que hicieron recomendaciones de acuerdo con la solidez de la evidencia; y aquellos que incluían evaluaciones de la efectividad de los tratamientos y sus efectos secundarios.

Luego se compararon la riqueza y los recursos de cada país utilizando el producto interno bruto (PIB) per cápita del Banco Mundial en dólares estadounidenses para 2021, el Índice de Desarrollo Humano 2021 y el Índice de Seguridad Sanitaria Global 2021.

De los 194 países contactados, 72 no respondieron. De los 122 restantes, 9 no tenían directrices formales o no se podía acceder a ellos (1) y otros 4 no recomendaban ningún tratamiento, por lo que fueron excluidos, quedando un total de 109.

Los países para los que no se obtuvieron directrices tenían, en promedio, poblaciones más pequeñas, un PIB per cápita más bajo y un índice de seguridad sanitaria global más bajo, lo que indica mayores desafíos económicos y menos capacidad para responder a las emergencias sanitarias.

La undécima versión de las directrices de la OMS clasifica la gravedad de la enfermedad, pero la mayoría de las directrices revisadas no definieron la gravedad de la COVID-19 de la misma manera, y algunas no definieron la gravedad en absoluto Sólo 10 directrices utilizaron definiciones de gravedad de la enfermedad comparables con las de la OMS. La mayoría de las directrices no incluían una evaluación de la solidez o certeza de la recomendación terapéutica. Y la gama de medicamentos recomendados, independientemente de su gravedad, varió de 1 a 22. Las directrices de la OMS recomiendan un total de 10.

En total, 105 directrices incluían al menos un tratamiento recomendado por la OMS, pero 4 no recomendaban ninguno. Los países de la región africana tenían una proporción significativamente menor de terapias recomendadas por la OMS, en comparación con los países de Europa y el sudeste asiático.

Los fármacos recomendados con mayor frecuencia fueron los corticosteroides (92 %), y el 80% de las directrices los recomendaban para la misma gravedad de la enfermedad que la OMS. Pero los corticosteroides no se recomiendan en enfermedades graves en casi 1 de cada 10 directrices a pesar de la abrumadora evidencia de su beneficio.

Remdesivir se recomendó para enfermedades graves o críticas en la mitad de las directrices, sin embargo las directrices de la OMS sólo indican remdesivir de forma condicional para enfermedades leves en pacientes con mayor riesgo de ingreso hospitalario.

A finales de 2022, muchas directrices seguían recomendando tratamientos que la OMS había desaconsejado, entre ellos cloroquina, lopinavir-ritonavir, azitromicina; vitaminas y/o zinc. Una de cada tres directrices recomendaba al menos un anticuerpo monoclonal neutralizante dirigido contra el SARS-CoV-2, el virus responsable de la COVID-19. Estas directrices fueron emitidas por países más ricos.

Pero dos de estos anticuerpos monoclonales (bamlanivimab más o menos etesivamab y regdanivimab) aparecieron constantemente en las guías clínicas, a pesar de no estar recomendados por la OMS. Las dosis de los fármacos más comúnmente recomendados también variaron. Y muchas pautas no se habían actualizado durante más de 6 meses.

Las directrices de los países con recursos insuficientes fueron las que más divergieron de las recomendaciones de la OMS, cuando se estratificaron por PIB anual, el Índice de Desarrollo Humano y el Índice de Seguridad Sanitaria Global.

Los investigadores reconocen varias limitaciones de sus hallazgos, incluida la puntuación utilizada para evaluar las directrices, que no ha sido validada por otros estudios, y la incapacidad de evaluar todas las directrices nacionales.

Sin embargo, preguntan: "¿Por qué [las directrices nacionales] difieren tanto en sus orientaciones de tratamiento para una infección tan extendida y potencialmente grave cuando todos tienen acceso a la misma información? "Aparte del costo prohibitivo de algunos medicamentos para entornos de bajos recursos, no tenemos una explicación satisfactoria", se responden los investigadores.

Pese a ello, ofrecen algunas explicaciones posibles, incluidas variaciones en cómo se define la gravedad y, por lo tanto, el tratamiento más apropiado para el COVID-19; la evolución de la evidencia; y el caos y la confusión en la investigación de las primeras etapas de la pandemia, que dieron lugar a afirmaciones y contrademandas, agravadas por un intenso interés político y mediático. "En esta 'niebla de guerra', los países sintieron claramente la necesidad de decir algo y hacer algo, incluso si se basaba en muy poca evidencia", explican los investigadores. "Pero es mucho menos claro por qué muchos de estos remedios no probados continuaron recomendándose mientras se acumulaba evidencia de su ineficacia", añaden.

"Claramente hay más variación en las directrices nacionales para la terapéutica contra la COVID-19 de la que debería haber para garantizar un tratamiento óptimo", lo que no se justifica por diferencias significativas entre poblaciones o variación geográfica en la susceptibilidad antiviral al SARS-CoV-2, escriben.

Sugieren que las desigualdades globales en salud claramente tienen un papel que desempeñar, lo que lleva a la recomendación de terapias ineficaces, inasequibles y no disponibles. "La formalización de los procesos de desarrollo de [directrices nacionales] para la COVID-19 y otras enfermedades infecciosas es esencial para garantizar que dichas directrices se basen en la mejor evidencia disponible", concluyen. "Un enfoque sistemático y estructurado no sólo mejoraría la credibilidad de las directrices sino que también podría contribuir a su eficacia a la hora de guiar las intervenciones de salud pública, especialmente en un entorno pandémico".