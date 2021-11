Los jabalíes no son reservorio de la Covid-19

BARCELONA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han descubierto que los jabalíes no actúan como reservorio de la Covid-19.

Lo han explicado este lunes en rueda de prensa el diputado de Espacios Naturales, Josep Tarín, y el líder del Grupo de Investigación sobre de la UAB, Manel López, en base a los resultados de un proyecto conjunto encarado principalmente a comprobar la eficacia de la vacuna de immunocontracepción 'Gonacon' para inhibir la reproducción de este animal.

En el proyecto han participado 219 animales, 30 de los cuales se han utilizado exclusivamente para estudios sanitarios, lo que ha permitido comprobar que en principio el virus no se encuentra en los jabalíes, en un proyecto que a contado con la participación de National Wildlife Research Centre (NWRC), Animal and Plant Health Agency (APHA) y The Botstiber Institute for Wildlife Fertility Control.