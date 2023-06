Una dieta de mayor calidad beneficia a la microbiota intestinal, según un estudio

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio de la Universidad de Illinois sobre el papel de la dieta en el apoyo a una microbiota gastrointestinal saludable ha concluido que seguir las 'Pautas dietéticas para estadounidenses' (DGA), es decir, una dieta de mayor calidad, promueve una mejor microbiota intestinal que puede respaldar la salud en general.

"Actualmente, no existe una definición de un microbioma 'saludable'. Comprender cómo la dieta puede influir en la estructura de la microbiota intestinal es importante para que podamos hacer recomendaciones sobre enfoques dietéticos", afirma el autor principal del artículo, publicado en 'The Journal of Nutrition', Alexis Baldeon.

La microbiota consiste en trillones de microorganismos que viven en el tracto gastrointestinal. Contribuyen a muchos procesos fisiológicos, y una microbiota intestinal diversa puede promover la resiliencia a las alteraciones que podrían contribuir a la enfermedad.

Los investigadores analizaron datos del American Gut Project, una gran base de datos colaborativa que incluye muestras fecales de miles de personas en Estados Unidos Eating Index (HEI), que se basa en la DGA.

El grupo con la puntuación HEI total más alta, que indica el mayor cumplimiento de la pauta dietétitca para estadounidenses (DGA, por sus siglas en inglés), tenía la mayor diversidad de microbiota intestinal, así como una mayor presencia de bacterias que contribuyen a funciones beneficiosas como la fermentación de fibra, dice Baldeon.

"La microbiota intestinal es realmente buena para descomponer la fibra, lo cual es importante porque los humanos no pueden digerir la fibra. Los participantes del estudio con una dieta de mayor calidad tenían una mayor abundancia de bacterias involucradas en el metabolismo de la fibra", señala Baldeon.