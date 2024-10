Una dieta baja en fibra y el estrés aumentan el riesgo de sufrir inflamación intestinal

TOLEDO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) dirigida por el profesor Juan Manuel Carmona Torres ha determinado que una dieta rica en hidratos de carbono y grasas y baja en fibra, junto a factores como la ansiedad, el estrés, la vida en entornos urbanos o la edad, pueden incrementar el riesgo de padecer trastornos inflamatorios intestinales como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. El hallazgo abre la puerta a estrategias preventivas que incluyan cambios en los hábitos de alimentación para mejorar la salud digestiva.

La investigación ha sido dirigida por Juan Manuel Carmona Torres, profesor de la Facultad de Fisioterapia y Enfermería de Toledo, y ha contado con la colaboración del estudiante de doctorado Víctor Serrano Fernández, quien ha desarrollado el estudio como parte de su tesis doctoral, codirigida por el profesor José Alberto Laredo Aguilera. También han participado los profesores Carlos Navarrete Tejero, Ángel López Fernández-Roldán y Brígida Molina Gallego.

El estudio, titulado 'The Role of Environmental and Nutritional Factors in the Development of Inflammatory Bowel Diseases: A Case-Control Study', ha utilizado una metodología de casos y controles, en la que participaron 312 personas divididas en dos grupos: personas con diagnóstico de Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) y personas sanas. A todas ellas se les aplicó un cuestionario que abarcaba variables nutricionales y de salud, incluyendo datos sobre su dieta, niveles de ansiedad y tipo de residencia (urbana o rural), con el objetivo de identificar posibles factores de riesgo asociados a las EII.

Los resultados sugieren que el consumo excesivo de hidratos de carbono y grasas, así como una ingesta insuficiente de fibra, son factores de riesgo nutricionales significativos en las personas que desarrollan estas enfermedades. Asimismo, otros factores como la ansiedad y el entorno urbano también han mostrado una asociación relevante, destacando así la posible influencia del estilo de vida en la salud intestinal, ha informado la UCLM en nota de prensa.

Este estudio cobra relevancia en un contexto donde la incidencia de EII sigue en aumento en el mundo, en especial en países desarrollados. En palabras del profesor Carmona, "al identificar estos factores y población de riesgo, podría ser posible promover políticas de salud y campañas preventivas con el objetivo de disminuir el aumento de casos. Modificando ciertos hábitos nutricionales como puede ser el aumento de consumo de fibra puede ayudar a prevenir la aparición de EII".

Desde el punto de vista científico, la identificación de estos factores de riesgo representa un avance en la comprensión de las causas de las EII, cuyo origen exacto aún se investiga y parece estar relacionado tanto con factores genéticos como con el sistema inmunitario. Este estudio de la UCLM pone de manifiesto la necesidad de continuar investigando la relación entre alimentación, entorno y genética para obtener un conocimiento integral de estas patologías y, en el futuro, desarrollar tratamientos y estrategias preventivas más efectivos.