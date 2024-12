Por qué los dientes no se debilitan tras una endodoncia y otros mitos a desterrar

MADRID, 29 Dic. (EDIZIONES) -

El 70-80% de la población tiene alguna endodoncia en la boca. Y es que todas las piezas dentales tienen nervios que, a veces, por las razones que más adelante contaremos enferman y se deben extirpar.

Así nos lo explica en una entrevista con Europa Press Infosalus el presidente de la Asociación Española de Endodoncia (AEDE), José Aranguren, un endodoncista que explica en qué consisten este tipo de procedimientos: "Se extirpa el nervio del diente por dos razones, bien por que esté inflamado de forma irreversible, o porque está muerto el nervio tras una agresión o caries profunda, por ejemplo. Hay que extirparlo en estos casos para quitar el dolor y evitar posibles infecciones futuras".

En este sentido, destaca que "la endodoncia de 2024 es muy diferente de la de hace dos décadas", y hoy en día son procedimientos odontológicos "más conservadores con la anatomía del diente, y mínimamente invasivos"; con lo cual, asegura este experto que una endodoncia de vanguardia y hecha por un endodoncista es un procedimiento de alta calidad y que preserva mucha estructura del diente para evitar precisamente ese debilitamiento y que pueda fracturarse la pieza dental; un mito súper extendido sobre las endodoncias.

DURACIÓN DE LAS PIEZAS DENTALES TRAS LA ENDODONCIA

En este contexto, preguntamos a este endodoncista cuánto tiempo suelen durar las piezas dentales tras la realización de una endodoncia, a lo que responde que todo "depende del tipo de endodoncia que se haya hecho".

Es decir, según explica, puede durar toda la vida o varias décadas; "si se ha ensanchado mucho el diente y se ha eliminado más estructura dentaria, el diente estará más frágil, esto no quiere decir que se vaya a fracturar, pero sí que es verdad que si al paciente le gusta comer cosas duras como kikos, las posibilidades de que el diente se pueda fracturar son mayores; ahora bien, si se hace una endodoncia moderna, mínimamente invasiva y muy conservadora, la alteración de la estructura del diente es mínima".

Por ejemplo, otro mito que desecha Aranguren es que las piezas dentales no se oscurecen tras una endodoncia: "No tiene por qué. Si una endodoncia está bien ejecutada, la parte de la corona nunca se va a oscurecer, lo que ocurre es que si se deja una parte de material en la zona de la corona sí puede oscurecerse, pero sólo será porque la endodoncia no estará bien hecha".

CÓMO CUIDAR DE LAS PIEZAS QUE HAN SIDO ENDODONCIADAS

Defiende en consecuencia el presidente de AEDE que, si tienes alguna endodoncia, es importante hacer revisiones en toda la boca de forma periódica. "A mis pacientes siempre les recomiendo revisiones a los 6 meses, al año, y a los 3 años para revisar el procedimiento. Sí que hay que controlarlas para que vaya perfectamente, pero es un procedimiento con una tasa de éxito en torno al 90%", asegura este endodoncista.

Sobre cuáles suelen ser las complicaciones más habituales en las endodoncias, señala que si no se ejecuta correctamente puede darse una recidiva de la infección, o la aparición de una infección, por lo que se debería volver a tratar el diente, lo que se llama una 'reendodoncia'.

"Con una buena endodoncia se pueden salvar prácticamente el 100% de los dientes, salvo que el diente esté fisurado, no sea restaurable porque la caries o el diente está muy destrozado, o porque periodontalmente tenga una movilidad tan importante que esté perdido", concluye el presidente de la Asociación Española de Endodoncistas.