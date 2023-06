Día Mundial: ¿Qué es la hidradenitis supurativa?

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El responsable de la Unidad de Hidradenitis Supurativa del Hospital de Manises, el dermatólogo Antonio Martorell, ha asegurado que, según diversos estudios de calidad de vida, "en dermatología la hidradenitis supurativa (HS) es considerada la enfermedad que más altera la calidad de vida de los pacientes comparada con otras enfermedades como la dermatitis atópica severa".

La hidradenitis supurativa, que este martes celebra su Día Mundial, afecta a la calidad de vida de un paciente más que cualquier otra enfermedad dermatológica. Este gran impacto en la calidad de vida de los pacientes que la padecen, que son entre un uno y cuatro por ciento de la población española y un 0,7 por ciento a nivel europeo, se debe a "los brotes de dolor que produce la enfermedad y que no pueden ser previstos", ha explicado el experto en declaraciones a Europa Press.

La hidradenitis supurativa es una enfermedad dermatológica inflamatoria, dolorosa, crónica y progresiva. Provoca abscesos similares a forúnculos que pueden romperse creando heridas abiertas, a menudo en las partes más íntimas del cuerpo, como las axilas, las ingles y la zona glútea, provocando cicatrices irreversibles. Suele empezar a edades tempranas, durante la pubertad entre los 14 y los 18 años.

"Se produce el desarrollo de bultos dolorosos que afectan a estas áreas anatómicas, abscesos de pus que drenan y producen, según los últimos datos de calidad de vida de los pacientes, uno de los peores dolores agudos que se recuerdan", ha explicado el doctor.

Es una enfermedad con una baja incidencia, un 0,7 por ciento a nivel europeo y en torno al 1-4 por ciento en España, pero los datos son imprecisos ya que "no se tienen estudios de prevalencia" y es una patología infradiagnosticada y con diagnósticos erróneos, según ha señalado el especialista.

En este sentido, el infradiagnóstico y el diagnóstico erróneo son problemas que afectan en gran medida a la progresión de la enfermedad y la vida de los pacientes. A esto se suma la problemática del tiempo en que tardan en ser diagnosticados que, según el III Barómetro de la Asociación de Enfermos de Hidrosadenitis (ASENDHI) de 2022, tardan una media de 10,5 años en ser diagnosticados.

Este Barómetro también muestra que, si el tiempo de diagnóstico se redujese, el 68 por ciento de los pacientes considera que tendría menos secuelas físicas y el 64 por ciento que tendría un mejor control de su HS.

Con respecto a esta cuestión, el doctor Martorell ha destacado que, en muchas ocasiones, "hay diagnósticos erróneos desde las puertas de Urgencias donde los pacientes llegan con abscesos dolorosos". Por otro lado, se produce "el infradiagnóstico en las consultas de Atención Primaria donde se considera que al paciente está sufriendo un absceso aislado y en realidad tiene una enfermedad", ha añadido.

Por su parte, la presidenta de ASENDHI, Silvia Lobo, ha expresado, en declaraciones a Europa Press, que "si el médico de Urgencias o el médico de Atención Primaria no saben lo que están viendo, no van a saber diagnosticar y no van a saber derivar".

Por este motivo, ambos han coincidido en la necesidad de garantizar un abordaje multidisciplinar de esta patología así como en la formación de los especialistas. "Falta formación a los especialistas y hay que incidir en este tipo de enfermedades que hasta ahora estaban abandonadas porque no existían", ha apuntado Silvia Lobo.

Asimismo, el doctor Martorell ha añadido que "es necesario combinar especialistas que cubran las cuatro áreas de la enfermedad que serían: el dolor, las lesiones diagnósticas, las lesiones inflamatorias o estéticas que requieren cirugía y la parte de las comorbilidades como la diabetes, la obesidad o el tabaquismo".

NUEVO TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Hasta ahora solo existía un tratamiento biológico aprobado y alrededor del 50 por ciento de los pacientes tratados podían perder respuesta. Además, a menudo y en casos avanzados, los profesionales sanitarios consideran la cirugía para extirpar los abscesos, un procedimiento invasivo que con frecuencia produce cicatrices adicionales.

"Solo tenemos un medicamento que está preescrito para esta enfermedad, que es un medicamento biológico, aunque los tratamientos son cada vez mayores y mejores", ha asegurado la presidenta de ASENDHI.

Asimismo, la presidenta de ASENDHI ha destacado que los médicos "están aplicado técnicas y terapias que antes no había así como medicamentos para la inflamación que se utilizaban para otro tipo de enfermedades como la diabetes o como para la gota".

En este sentido, el doctor Martorell ha explicado que "hace unos años se abusaba de antibióticos para tratar esta enfermedad" ya que es lo que se recetaba en las consultas de Atención Primaria al percibir una infección".

Según el III Barómetro de ASENDHI, el 56 por ciento de los pacientes con HS grave reciben terapia con biológicos y el 17 por ciento no recibe ningún tipo de tratamiento.

Por otro lado, el experto ha destacado la reciente aprobación de un nuevo fármaco biológico para esta enfermedad. Se trata del fármaco 'Cosentix' (Secukinumab), de Novartis, que ya estaba disponible en España pero para otras indicaciones como la psoriasis o la artritis.

"La novedad es que le van a dar la indicación para el uso en hidradenitis, aunque lo cierto es que en muchos de nuestros pacientes, debido a la falta de fármaco, ya hemos tenido cierta experiencia con el mismo, ya que no teníamos alternativas y lo hemos utilizado con éxito", ha declarado.

La Comisión Europea (CE) ha aprobado, este 1 de junio, 'Cosentyx' (secukinumab) para su uso en pacientes adultos con hidradenitis supurativa (HS) activa moderada/grave y una respuesta inadecuada a la terapia sistémica convencional de HS.

MÁS ACCESIBILIDAD Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA

Uno de los problemas a los que se enfrentan los pacientes que padecen hidradenitis supurativa es la falta de accesibilidad a un especialista en el Sistema Nacional de Salud (SNS), sobre todo cuando se trata de una ayuda psicológica para ayudar a sobrellevar la enfermedad.

"Tenemos un grave problema con el tema emocional, tener acceso a una salud mental acorde a nuestras necesidades porque no hablamos de un paciente que tenga una depresión por otra causa sino que hablamos de un paciente que es que no se puede mover de una cama, que tiene unos dolores tremendos, que no sabe cómo gestionarlo y que a lo mejor tiene una hora de curas diarias, o más", ha explicado la presidenta de ASENDHI.

Según el III Barómetro de ASENDHI, esta enfermedad tiene un gran impacto emocional ya que el 30 por ciento de los pacientes padece depresión y el 52 por ciento ansiedad. Además, el 64 por ciento de los pacientes tienen a un dermatólogo como su médico de referencia.

ES POSIBLE UN DIAGNÓSTICO PRECOZ

Las causas que producen la hidradenitis supurativa son aún desconocidas, aunque el doctor Martorell ha apuntado que "existen algunas mutaciones asociadas a la activación de la inflamación como la vía del T-Helper 17, que producen una inflamación crónica y mantenida en estas zonas ricas en glándulas apocrinas".

Por lo tanto, debido a que sus causas son desconocidas, esta enfermedad es difícil de prevenir aunque el experto ha asegurado que sí que es posible un diagnóstico precoz. "Es posible diagnosticar precozmente simplemente preguntando si se han tenido dos o más abscesos en los últimos seis meses en estas zonas", ha afirmado.