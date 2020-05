Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal: ¿Cuál es el riesgo de la Covid-19?

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai y la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte han analizado el curso clínico del covid-19 y los factores de riesgo de resultados adversos en una gran cohorte de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) recogida de un registro internacional y concluyen que el aumento de la edad, las comorbilidades y los corticosteroides están asociados con COVID-19 grave entre los pacientes con EII, según publican en la revista 'Gastroenterology'.

Cuando la epidemia del COVID-19 comenzó a extenderse, los investigadores colaboraron para formar un registro internacional de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y covid-19. El registro, Epidemiología de Vigilancia del coronavirus bajo exclusión de investigación para la enfermedad inflamatoria intestinal (SECURE-IBD), hasta la fecha incluye 528 pacientes de 33 países.

"Establecimos el registro para caracterizar mejor el curso clínico de COVID-19 dentro de la población de pacientes con EII y evaluar la asociación entre la demografía, las características clínicas y los tratamientos de EII en los resultados de COVID-19", explica la coautora del estudio, Erica Brenner, becaria de Gastroenterología Pediátrica en el Hospital de Niños de la UCN, cuya publicación coincide con Día el Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal.

Los investigadores concluyen que el aumento de la edad, las comorbilidades y los corticosteroides están asociados con COVID-19 grave entre los pacientes con EII, aunque no se puede establecer definitivamente una relación causal. En particular, los antagonistas del TNF no parecen estar asociados con COVID-19 grave.

"Una de nuestras principales conclusiones para la población de pacientes con EII es que el mantenimiento de la remisión con tratamientos ahorradores de esteroides será importante a través de esta pandemia. Nuestro hallazgo de que la terapia con antagonistas del TNF no está asociada con una covid-19 grave es una noticia tranquilizadora a la luz del gran número de los pacientes que requieren esta terapia, actualmente la terapia biológica más comúnmente prescrita para pacientes con EII", dice el coautor del estudio, Ryan Ungaro, profesor asistente en la Icahn School of Medicine en Mount Sinai y gastroenterólogo del Centro Feinstein IBD del Hospital Mount Sinai.