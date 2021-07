Archivo - Selection of gluten free food

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo de investigación del CIBEREHD del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario MútuaTerrassa (HUMT) ha confirmado que la determinación de subpoblaciones linfocitarias del duodeno es útil para el diagnóstico de enfermedad celíaca.

El equipo, liderado por María Esteve, ha publicado dos estudios de investigación en la revista 'Nutrients'. El primero demuestra que un incremento de linfocitos intraepiteliales TCR?d + (%) y un descenso de las subpoblaciones de linfocitos CD3- (%) constituye un patrón típico de enfermedad celíaca (patrón celíaco completo) y tiene una sensibilidad del 82% y una especificidad del 100% para su diagnóstico.

El estudio también concluye que no hay diferencias en estas subpoblaciones, relacionadas con la edad, sexo, niveles de anticuerpos anti-transglutaminassa o grado de lesión histológica y por lo tanto puede ser usado para el diagnóstico de la enfermedad en cualquier situación clínica. Esta herramienta diagnóstica es particularmente útil para el diagnóstico de la enfermedad celíaca en casos de diagnóstico difícil o dudoso.

En la misma línea de investigación se ha publicado el segundo estudio que demuestra que la dieta sin gluten es eficaz en el tratamiento a largo plazo de pacientes con diarrea crónica acuosa y distensión abdominal que cumplen los criterios de enfermedad funcional de intestino. Sin embargo, la tasa de respuesta a la dieta fue del 86% en el subgrupo de pacientes definido por la presencia de marcadores de enfermedad celíaca de bajo grado y presencia de limfograma celíaco, mientras que en el grupo con un resultado negativo y ausencia del linfograma celíaco la respuesta a la dieta fue del 55%.

La presencia de linfograma celíaco y no el aumento aislado de células TCR?d + fue particularmente útil como biomarcador tisular de enteropatía celíaca de bajo grado, presente en un 20% de pacientes de la cohorte. El 50% restante que no presentaban estos marcadores y que mejoraron a largo plazo con la dieta sin gluten, fueron diagnosticados de sensibilidad al trigo no celíaca.