Detectan un aumento de las tasas de daño orgánico tras el alta hospitalaria por COVID-19

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las personas que reciben el alta hospitalaria tras padecer COVID-19 parecen presentar mayores tasas de daño orgánico (disfunción multiorgánica) en comparación con individuos similares de la población general, según un estudio publicado por 'The BMJ'.

El aumento del riesgo no se limitó a los ancianos ni fue uniforme en todos los grupos étnicos, lo que llevó a los investigadores a sugerir que la carga a largo plazo de las enfermedades relacionadas con el COVID-19 en los hospitales y en los sistemas sanitarios más amplios probablemente sea sustancial.

Aunque el COVID-19 es más conocido por causar graves problemas respiratorios, puede afectar a otros órganos y sistemas del cuerpo, como el corazón, los riñones y el hígado.

Se dice que varios síntomas inexplicables que continúan durante más de 12 semanas después de superar el COVID-19 forman parte del síndrome poscovídico (también conocido como 'covídico largo'), pero todavía no está claro el patrón a largo plazo de los daños en los órganos tras la infección.

Para ello, un equipo de investigadores británicos de la Oficina de Estadísticas Nacionales de Reino Unido, el University College de Londres y la Universidad de Leicester se propusieron comparar las tasas de disfunción de órganos en individuos con covídica-19 varios meses después del alta hospitalaria con un grupo de control emparejado de la población general.

Sus resultados se basan en 47.780 personas (con una edad media de 65 años y un 55% de hombres) hospitalizadas en Inglaterra con COVID-19 que fueron dadas de alta con vida antes del 31 de agosto de 2020.

Los participantes fueron emparejados con los controles, basándose en las características personales y el historial médico. A continuación, se utilizaron los registros de salud para realizar un seguimiento de las tasas de reingreso en el hospital (o de cualquier ingreso para los controles), la muerte por cualquier causa y los diagnósticos de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, metabólicas, renales y hepáticas hasta el 30 de septiembre de 2020.

A lo largo de un seguimiento medio de 140 días, casi un tercio de los individuos que fueron dados de alta del hospital después de la COVID-19 aguda fueron readmitidos (14.060 de 47.780) y más de 1 de cada 10 (5.875) murió después del alta.

Estos sucesos se produjeron en tasas de 766 reingresos y 320 muertes por cada 1.000 años-persona, que fueron cuatro y ocho veces mayores, respectivamente, que las de los controles emparejados.

Las tasas de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y diabetes también aumentaron significativamente en los pacientes con COVID-19, con 539, 66 y 29 nuevos diagnósticos por cada 1.000 años-persona, respectivamente (equivalentes a 27, tres y 1,5 veces más que en los controles emparejados).

Las diferencias en las tasas de disfunción multiorgánica entre los pacientes con COVID-19 y los controles emparejados fueron mayores para los individuos de menos de 70 años que para los de 70 años o más, y en los grupos étnicos minoritarios en comparación con la población blanca, con las mayores diferencias observadas para la enfermedad respiratoria. Las diferencias en las tasas de enfermedad entre hombres y mujeres fueron generalmente pequeñas.

Se trata de un estudio amplio y bien diseñado en el que se utilizaron 10 años de registros clínicos históricos para emparejar exactamente a los individuos con covid-19 con los controles. Sin embargo, los hallazgos son observacionales, y los autores no pueden descartar la posibilidad de que las tasas de diagnósticos en general puedan haber disminuido indirectamente debido a la pandemia, en particular en las personas que no ingresaron en el hospital con COVID-19.

"Nuestros hallazgos sugieren que el diagnóstico, el tratamiento y la prevención del síndrome poscovídico requieren enfoques integrados en lugar de específicos para cada órgano o enfermedad", escriben, y afirman que se necesita una investigación urgente "para comprender los factores de riesgo del síndrome poscovídico, de modo que el tratamiento pueda dirigirse mejor a las poblaciones de riesgo desde el punto de vista demográfico y clínico".