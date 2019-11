El desequilibrio de la microbiota intestinal podría favorecer la aparición del cáncer colorrectal

Publicado 18/11/2019 18:42:47 CET

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Investigadores franceses han demostrado que un desequilibrio en la microbiota intestinal, también conocida como disbiosis, favorece la aparición del cáncer colorrectal. En su trabajo, publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', los científicos han evidenciado que el trasplante fecal de pacientes con cáncer de colon a ratones causaba lesiones y cambios epigenéticos característicos del desarrollo de un tumor maligno.

Además, este estudio piloto, financiado por el Instituto Nacional del Cáncer de Francia y promovido por la Red de Hospitales Públicos de París (AP-HP), condujo al desarrollo de un análisis de sangre no invasivo que identifica el fenómeno epigenético asociado con la disbiosis. La prueba fue validada en 1.000 personas.

El cáncer colorrectal se puede desarrollar en pacientes sin ningún factor de riesgo conocido. Ocurre como resultado de complejas interacciones entre los individuos y su entorno. La creciente incidencia de esta enfermedad refleja desarrollos ambientales negativos, que pueden desencadenar alteraciones en el ADN genético y epigenético de las células huéspedes, promoviendo así la aparición de cáncer colorrectal esporádico.

Varios estudios han investigado el papel de la microbiota como mediadora de estas interacciones. En su trabajo en ratones, estos científicos franceses han concluido que el mecanismo epigenético desencadenado por algunas bacterias de la microbiota contribuye a la aparición o a la promoción de los casos de cánceres esporádicos de colorrectal. Posteriormente, validaron sus hallazgos en humanos.

Los 136 ratones del estudio fueron trasplantados con heces de nueve pacientes con cáncer colorrectal o heces de nueve pacientes sin trastornos de colon. Los ratones fueron examinados 7 y 14 semanas después del trasplante de microbiota fecal humana. Los equipos investigaron en particular el número y desarrollo de focos de criptas aberrantes (un tipo de lesión precancerosa), el perfil microbiano y el daño al ADN del colon. También tuvieron en cuenta la ingesta de alimentos, el peso y los indicadores sanguíneos de los animales.

La relación entre la disbiosis fecal (un desequilibrio en la composición de las bacterias intestinales) y la firma genética y epigenética del ADN en los tejidos de los animales se identificó mediante pruebas estadísticas. Los ratones que habían recibido heces de pacientes con cáncer colorrectal desarrollaron estas lesiones precancerosas sin ningún cambio genético significativo en el colon, pero tenían un mayor número de genes hipermetílicos, que se han relacionado significativamente con la incidencia de ACF en la mucosa colónica.

Tras verificar la relación entre la disbiosis y las anomalías del ADN (metilación) en los pacientes con cáncer colorrectal que participaron en los trasplantes fecales, se realizó un estudio piloto en humanos con el objetivo de desarrollar un análisis de sangre sencillo y reproducible que pueda ser utilizado para el diagnóstico precoz de los tumores colorrectales en pacientes asintomáticos.