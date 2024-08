Descubren una población secundaria distinta de plaquetas que aparece con el envejecimiento

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

A medida que las personas envejecen, se vuelven más propensas a sufrir enfermedades de la coagulación sanguínea. Cuando las células sanguíneas llamadas plaquetas se agrupan cuando no es necesario y pueden causar problemas importantes como accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardiovasculares.

Durante décadas, los científicos han estudiado por qué las células sanguíneas de las personas mayores se comportan de esta manera, utilizando sus conocimientos para desarrollar una gran variedad de medicamentos anticoagulantes que ahora están en el mercado para tratar la principal causa de muerte en los Estados Unidos.

Ahora, Camilla Forsberg, profesora de Ingeniería Biomolecular de Universidad de California en Santa Cruz (Estados Unidos), y su grupo de investigación han descubierto una población secundaria distinta de plaquetas que aparece con el envejecimiento y tiene un comportamiento hiperreactivo y propiedades moleculares únicas, lo que podría hacer que sea más fácil atacarlas con medicamentos. Los investigadores rastrearon esta población de plaquetas hasta sus orígenes en células madre y encontraron lo que identifican como la primera vía de desarrollo específica de la edad descubierta desde una célula madre hasta una célula plaquetaria madura distinta.

El grupo de investigación presenta sus hallazgos en un artículo publicado en la revista 'Cell'. La primera autora Donna Poscablo, ex doctora de Forsberg. estudiante que ahora es becaria postdoctoral en la Universidad de Stanford (Estados Unidos), y sus pares llevaron a cabo estos experimentos con los recursos y el entorno de capacitación del Instituto de Biología de Células Madre (IBSC) de UC Santa Cruz

"La pregunta durante décadas y décadas ha sido: ¿por qué las personas mayores tienen un riesgo tan alto de sufrir coagulación sanguínea excesiva, accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardiovasculares?" se pregunta Forsberg. "Tenemos este descubrimiento de una vía completamente nueva que aparece progresivamente con el envejecimiento: los alborotadores. Eso nunca fue parte de la discusión".

Todas las células sanguíneas comienzan como células madre hematopoyéticas, una clase especial de células madre, y luego maduran a través de una serie de pasos intermedios llamados "vía de diferenciación" que las conducen a su destino como plaquetas, glóbulos rojos o glóbulos blancos. Se sabe desde hace décadas que estas células madre hematopoyéticas disminuyen con la edad, pero eso presenta una contradicción para los científicos: si las células hematopoyéticas son menos saludables, ¿por qué las plaquetas que crean son hiperreactivas?

Como biólogos de células madre, los investigadores de UC Santa Cruz abordaron esta cuestión investigando las células madre hematopoyéticas. Realizaron experimentos que les permitieron rastrear los linajes de estas células madre en modelos de ratón y descubrieron que en ratones ancianos algunas de sus plaquetas no viajaban por la vía de diferenciación. En cambio, tomaron lo que los investigadores de la UCSC denominaron una vía de "atajo", omitiendo los pasos intermedios e inmediatamente convirtiéndose en progenitores de megacariocitos, la etapa de células sanguíneas inmediatamente antes de la producción de plaquetas. Hasta donde saben los investigadores, esta es la primera vía de células madre específica de una edad jamás descubierta.

Así, descubrieron que las plaquetas secundarias hiperreactivas comienzan a producirse alrededor de la mediana edad de los ratones, y su población crece progresivamente con el envejecimiento. Hasta el momento, los investigadores no han encontrado un desencadenante que inicie la producción de esta vía secundaria. Sin embargo, inesperadamente, no parece ser desencadenado por el propio entorno de envejecimiento: cuando una célula madre hematopoyética joven se transfiere a un entorno envejecido, no parece desencadenar la vía de atajo; y cuando una célula madre hematopoyética envejecida se coloca en un entorno joven, las células madre viejas continúan funcionando como células madre viejas.

"Fue sorprendente la resistencia a la edad de la otra vía", apunta Forsberg. "Una de las poblaciones de plaquetas no se ve afectada en absoluto [por el envejecimiento], mientras que la que hemos descubierto sí lo es, por lo que todo el fenómeno no es inducido principalmente por el medio ambiente, sino por la ruta de diferenciación".

Saber que existe esta población secundaria de plaquetas ayudará a los investigadores a encontrar nuevas formas de atacar y regular estas células problemáticas a través de sus células madre. Antes de esto, los investigadores no habían intentado apuntar a estas células aguas arriba.

Los investigadores de la UCSC también están trabajando actualmente para encontrar esta población secundaria de plaquetas en células humanas con el apoyo de una subvención del Instituto de Medicina Regenerativa de California (CIRM). En los modelos de ratón, seguirán estudiando cómo manipular y controlar la vía de acceso directo.