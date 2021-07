Descubren un nuevo mecanismo esencial en el tratamiento de la poliquistosis renal

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Científicos del laboratorio de Investigación en Nefrología del Instituto de Investigaciones Sanitarias de Santiago de Compostela (IDIS), NefroCHUS, dirigido por Miguel García, han descubierto un mecanismo esencial en el tratamiento de la poliquistosis renal, la tercera causa de insuficiencia renal terminal, un hallazgo que abriría la puerta a nuevas terapias para esta enfermedad.

El estudio, que acaba de publicarse en JASN (Journal of The American Society of Nephrology) y realizado en modelos animales, evidencia que, actuando sobre una vía de señalización llamada TWEAK, se ralentiza el crecimiento de los quistes y, por tanto, la progresión de la enfermedad. En concreto, la enfermedad renal poliquística autosómica dominante (PQRAD), más conocida como poliquistosis renal, es la enfermedad renal hereditaria más común en la población y la tercera de base genética conocida más prevalente con uno de cada 800 nacidos vivos que la padecen.

La enfermedad se caracteriza por la presencia de múltiples quistes en ambos riñones, que acaban desencadenando principalmente fallo renal entre los 40 y 50 años de edad; así como desarrollo de quistes en otros órganos (hígado, sobre todo), anomalías vasculares, cardíacas, digestivas y músculo-esqueléticas). La pérdida de función renal es la característica más frecuente de la enfermedad, pero también se puede llegar a la muerte precoz o la discapacidad de los pacientes por hemorragias subaracnoideas por aneurisma intracraneal.

La enfermedad renal poliquística autosómica dominante se hereda debido a la presencia de mutaciones en los genes PKD1 y PKD2, lo que significa que cada hijo de un padre afectado tiene un 50 por ciento de probabilidades de heredar el gen mutado y padecer la enfermedad. Los tratamientos actuales para la enfermedad consisten en limitar la morbi-mortalidad debida a las complicaciones de la enfermedad de cara a intentar retrasar la entrada en enfermedad renal terminal. El retraso de la entrada en diálisis, el trasplante y el Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP) son los abordajes terapéuticos actuales.

El avance del laboratorio de Investigación en Nefrología del IDIS, liderando un grupo multidisciplinar de científicos del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), de la Fundación Jimenez Díaz de Madrid, de la Universidad de Maryland de Estados Unidos y del instituto IRCCS-San Raffaele de Milán (Italia), supone un salto cualitativo en el abordaje de esta enfermedad de amplia magnitud. Los autores han descubierto una nueva vía de señalización ('TWEAK signalling pathway'), implicada en el crecimiento quístico y proponiendo una posible nueva terapia para la Poliquistosis Renal Autosómica Dominante.

MODIFICACIÓN GENÉTICA

Para ello, han modificado genéticamente ratones con la finalidad de introducirles la mutación que portan los pacientes y así entender los mecanismos subyacentes a la enfermedad. "En este trabajo, hemos conseguido identificar la presencia de la citoquina TWEAK y su receptor Fn14 en riñón, observando que TWEAK es un estimulador del crecimiento de los quistes en los ratones, mientras que el antagonista antiTWEAK conseguía un efecto contrario, inhibiendo significativamente la poliquistosis renal", detalla el primer autor del estudio, Adrián Cordido. "Dicha inhibición del crecimiento quístico consiguió que la proliferación celular que promueve el crecimiento del quiste disminuyera significativamente, también la activación de otras cascadas de señalización asociadas con la enfermedad, disminuyó también la fibrosis y la apoptosis y bloqueó el reclutamiento de macrófagos estimuladores de la cistogénesis", añade.

Con ello se consiguió preservar la función renal y se redujo significativamente la mortandad asociada a la enfermedad. Este hallazgo representa un gran avance científico en la búsqueda de posibles terapias para la enfermedad y abre nuevos campos de investigación para un mejor conocimiento de la misma.