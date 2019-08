Descubren un nuevo hongo resistente a los medicamentos que crece a nivel mundial

Publicado 30/07/2019 7:39:37 CET

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores han descubierto un nuevo hongo, 'Candida auris', que es resistente a los medicamentos que está emergiendo a nivel mundial y alertan de que detección temprana es clave para controlar la propagación de hongos mortales resistentes a los medicamentos.

En este sentido, según publican en la revista 'Annals of Internal Medicine', los médicos deben conocer los factores de riesgo y evaluar a los pacientes sospechosos de infección o colonización.

Así, la identificación temprana de 'Candida auris', un hongo potencialmente mortal que causa infecciones en el torrente sanguíneo e intraabdominal, es la clave para controlar su propagación. Su aparición ha puesto de relieve las brechas en la capacidad de identificación de hongos en todo el mundo.

'Candida auris' es diferente de las especies de Candida más conocidas en varias formas y su resistencia a los medicamentos no tiene precedentes entre las levaduras patógenas para humanos conocidas. La mayoría de las especies de Candida no se cree que se transmitan en entornos de atención médica y no requieren medidas de control de infecciones cuando un paciente desarrolla una infección.

Sin embargo, a diferencia de otras especies de Candida, 'C. auris' se transmite comúnmente entre pacientes en entornos de atención médica, lo que provoca brotes que no solo afectan a una sola instalación, sino que también se propagan a través de redes de instalaciones.

La capacidad de 'C. auris' para persistir y contaminar el entorno de atención médica y los dispositivos médicos probablemente contribuye a estos brotes.

Según los expertos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la hospitalización previa en un país con transmisión de 'C. auris' es un factor de riesgo conocido de infección o colonización, al igual que recibir atención médica en hospitales de cuidados agudos a largo plazo y hogares de ancianos que atienden a pacientes muy enfermos que necesitan ventiladores a largo plazo.

Las hospitalizaciones frecuentes y la recepción de múltiples ciclos de antibióticos de muy amplio espectro también son factores de riesgo importantes. Por ello, los autores insisten en que estar en alerta máxima por estos factores de riesgo y evaluar a los pacientes apropiados es la clave para controlar la propagación de 'C. auris'.