Descubren un nuevo fármaco que podría cambiar el tratamiento del cáncer de páncreas para siempre

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cáncer de páncreas es una de las formas más letales de cáncer, caracterizado por su detección tardía, rápida progresión y alta resistencia a los tratamientos convencionales. Debido a la localización profunda del páncreas y a la falta de síntomas tempranos específicos, la mayoría de los casos se diagnostican en etapas avanzadas, cuando las opciones terapéuticas son limitadas.

INTRODUCCIÓN: UN CÁNCER LETAL Y URGENTE

Las tasas de supervivencia siguen siendo bajas: menos del 10% de los pacientes sobreviven cinco años después del diagnóstico, lo que subraya la urgencia de encontrar terapias más eficaces. En respuesta a este desafío, se están desarrollando nuevos enfoques terapéuticos, como el uso de inhibidores dirigidos a mutaciones genéticas específicas que impulsan el crecimiento tumoral.

El nuevo laboratorio del HonorHealth Research Institute en el centro de Phoenix (Estados Unidos) ha presentado un primer estudio, centrado en un nuevo tratamiento prometedor, daraxonrasib, para el cáncer de páncreas, una de las neoplasias malignas más agresivas y difíciles de tratar.

UN NUEVO TRATAMIENTO PROMETEDOR: DARAXONRASIB

Los resultados del estudio se presentan en Chicago en la reunión anual de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer (AACR), la organización profesional más grande del mundo de investigadores del cáncer, cuidadores y defensores de los pacientes, con 58.000 miembros.

Los resultados del estudio indican que un fármaco recién descubierto, el RMC-6236, también conocido como daraxonrasib, es un potente inhibidor de RAS (incluidos KRAS, NRAS y HRAS). Estos genes, comúnmente mutados, causan cáncer y promueven la formación de muchos tipos de tumores, incluido el cáncer de páncreas. Este estudio evaluó la eficacia del RMC-6236 en tumores pancreáticos derivados de pacientes con mutaciones en KRAS.

Según este estudio inicial, realizado por el nuevo laboratorio del Centro de Ciencias Traslacionales del Instituto de Investigación, el RMC-6236, al combinarse con otros fármacos de eficacia probada contra el cáncer de páncreas, constituye un nuevo agente prometedor contra RAS, en particular KRASG12X. Los inhibidores actuales de KRASG12C no pueden actuar sobre otras mutaciones y, a menudo, tienen el efecto no deseado de generar resistencia a los fármacos en los tumores de los pacientes.

Resultados en modelos preclínicos y perspectivas

"El microambiente tumoral fibrótico en el cáncer de páncreas exacerba la resistencia a la terapia, y la combinación de RMC-6236 con otras terapias podría superar las resistencias intrínsecas y adquiridas", según Taylor Bargenquast, técnica de investigación clínica y autora principal del resumen del estudio.

"Estos resultados demuestran la eficacia del RMC-6236 cuando se combina con otros agentes terapéuticos en un modelo de cáncer de páncreas: un modelo tridimensional de células de cáncer de páncreas derivadas de biopsias de pacientes", agrega Sunil Sharma, director del Centro de Ciencias Traslacionales y autor principal del resumen del estudio.

"La combinación de RMC-6236 con quimioterapia estándar y terapias dirigidas mejora su actividad antitumoral, lo que sugiere una estrategia prometedora para mejorar los resultados terapéuticos en el cáncer de páncreas", aporta Erkut Borazanci, otro de los autores del estudio y director médico de la División de Investigación Oncológica del Instituto.

El Instituto de Investigación Genómica Traslacional (TGen) con sede en Phoenix, parte de City of Hope, contribuyó a este estudio (que evalúa la eficacia del inhibidor de RAS(ON) RMC-6236 combinado con quimioterapia y otras terapias dirigidas en modelos 3D que involucran pacientes con cáncer de páncreas con mutación KRAS). El estudio sugiere que se justifican ensayos clínicos en humanos para evaluar más a fondo la seguridad y eficacia del RMC-6236.