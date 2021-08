Descubren nuevas mutaciones en un gen que se relacionan con el desarrollo de covid grave en hombres jóvenes y sanos

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una investigación hispano-holandesa ha revelado dos nuevas mutaciones en el gen TLR7 en jóvenes sanos que enfermaron gravemente de Covid-19, por lo que los científicos alertan de que "cada vez es más probable que estas mutaciones socaven una respuesta inmunitaria suficiente contra el SARS-CoV-2".

Estos investigadores han analizado 14 casos de Covid-19 grave en hombres jóvenes y sanos menores de cincuenta años, de los cuales 10 eran de España y 4 de los Países Bajos, y encontraron mutaciones hasta ahora desconocidas del gen TLR7, que ya había sido descrito previamente como importante en la defensa contra el SARS-CoV-2, tanto en un paciente español como en uno holandés.

Tal y como recuerdan los investigadores en un artículo en 'Frontiers in Immunology', una infección por el SARS-CoV-2 puede provocar una inflamación grave e incluso la muerte en algunos individuos. La edad avanzada, el sexo masculino y las enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad aumentan el riesgo de un desenlace grave. Pero estos factores de riesgo no pueden explicar por qué la Covid-19 muy grave también se produce en hombres jóvenes y sanos sin antecedentes médicos.

UN FACTOR IMPORTANTE EN EL SISTEMA INMUNITARIO

El año pasado, investigadores de Radboudumc publicaron un artículo en 'JAMA' en el que describían por primera vez que las mutaciones en el gen TLR7 eran un posible factor de riesgo genético poco frecuente. Informaron de que dos parejas de hermanos sin parentesco enfermaron gravemente de Covid-19 y uno de ellos murió. Todos tenían una mutación en el gen TLR7, que codifica el receptor que desempeña un papel en el reconocimiento del coronavirus e inicia la respuesta inmunitaria antiviral mediante la inducción de interferones.

Tras esta primera publicación, los hallazgos se repitieron en varios estudios. Un estudio italiano de hombres mayores de 60 años con Covid-19 grave descubrió que más del 2 por ciento de los hombres gravemente afectados eran portadores de una mutación genética en el TLR7, que daba lugar a un receptor TLR7 de funcionamiento deficiente. Estas variantes no se encontraron en ningún individuo del grupo de control. Los investigadores volvieron a observar una activación obstaculizada de la señalización del interferón, lo que significaba que no se podía montar una respuesta inmunitaria óptima. "Un estudio publicado recientemente en el 'American Journal of Human Genetics', que buscó factores de riesgo genéticos poco frecuentes mediante un estudio de asociación en más de medio millón de personas, también reveló que el TLR7 es el factor más importante para la Covid-19 grave", afirma el genetista Alexander Hoischen, de Radboudumc Nijmegen (Países Bajos), uno de los autores de este estudio hispano-holandés.

Así, Hoischen revela que, en las mutaciones hasta ahora desconocidas del gen TLR7 descubiertas tanto en el paciente español como en el holandés, el investigador destaca que en el caso del holandés observaron de nuevo la activación defectuosa de la señalización y la producción alterada de interferón descritas anteriormente.

VACUNACIÓN PREVENTIVA Y CRIBADO MÁS ACTIVO

Lo que hizo especial el caso holandés es que dos primos del paciente tenían la misma mutación. Aunque en ese momento todavía no podían vacunarse debido a su corta edad, se les dio prioridad a partir de la investigación. "Por lo que sabemos, estos miembros de la familia aún no habían estado expuestos al coronavirus. Por lo tanto, decidimos vacunarlos de forma preventiva, para reducir en gran medida el riesgo de enfermedad grave por Covid-19", explica otro de los investigadores, Caspar van der Made.

"En nuestro estudio a pequeña escala, proporcionamos un impulso para el cribado de un grupo seleccionado de hombres jóvenes, precisamente porque un diagnóstico de deficiencia de TLR7 debido a mutaciones en este gen puede tener consecuencias para el tratamiento, como la mencionada vacunación preventiva", expresa van der Made. Por último, Hoischen ha anunciado que "las mutaciones en el gen TLR7 ahora también figuran como inmunodeficiencia en 'Herencia Mendeliana en el Hombre' (OMIM, por sus siglas en inglés), el sitio web internacional donde se registra dicha información".