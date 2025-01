Descubren qué enciende la agresividad masculina y cómo se vuelve en violencia

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al igual que los humanos, los ratones compiten por territorio y parejas, y muestran una mayor confianza en sus habilidades de lucha cuanto más ganan; al principio, una sustancia química cerebral llamada dopamina es esencial para que los machos jóvenes dominen esta conducta.

Pero a medida que ganan experiencia, la sustancia química pierde importancia en el fomento de la agresión, según demuestra un nuevo estudio de la Facultad de Medicina Grossman de NYU Langone Health (Estados Unidos). Un informe sobre los hallazgos se publica en la revista 'Nature'.

La dopamina se ha relacionado con la agresividad masculina durante décadas. Sin embargo, hasta ahora no estaba claro cómo las experiencias pasadas podrían influir en esta relación. En experimentos con roedores, el equipo dirigido por investigadores de NYU Langone Health aumentó la actividad de las células liberadoras de dopamina en una parte del cerebro llamada área tegmental ventral.

Los hallazgos revelaron que en los machos inexpertos, esto llevó a los animales a atacar durante el doble de tiempo del que hubieran luchado de forma natural. Cuando las células estaban bloqueadas, los ratones novatos no luchaban en absoluto. En cambio, este patrón no se mantuvo en los machos que tenían una amplia experiencia en combates. Independientemente de que se estimularan o bloquearan las células liberadoras de dopamina, la duración del ataque no varió. Sin embargo, cabe destacar que cuantos más enfrentamientos ganaba un ratón, más peleas iniciaba en el futuro.

"Nuestros hallazgos ofrecen una nueva perspectiva sobre cómo tanto la 'naturaleza' como la 'crianza' moldean la agresión en los hombres. "Si bien la agresión es un comportamiento innato, la dopamina (y la experiencia de lucha) son esenciales para su maduración durante la edad adulta", comenta el autor principal del estudio, el doctor Dayu Lin, profesor de los Departamentos de Psiquiatría y Neurociencia de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York.

Basándose en las pruebas que habían obtenido sobre el papel de la dopamina en el aprendizaje de la agresión, los autores se propusieron comprender mejor los mecanismos cerebrales que podrían explicarlo. Para ello, el equipo impidió que las células del área tegmental ventral del cerebro liberaran dopamina en otra región llamada tabique lateral, un lugar conocido por regular la agresión.

Descubrieron que los machos novatos nunca aprenderían a luchar, pero aquellos con experiencia previa en lucha seguirían mostrando un comportamiento agresivo. De manera similar, promover la liberación de dopamina en esta área del cerebro aumentó la hostilidad en los novatos, pero no tuvo efecto en los veteranos.

Esto sugiere que el tabique lateral es un sitio cerebral clave para que la dopamina promueva el "aprendizaje de la agresión" en roedores y probablemente en otros mamíferos, incluidas las personas, dice Lin, quien también es miembro del Instituto de Neurociencia Traslacional de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York.

El equipo también midió la liberación de dopamina en el tabique lateral a medida que los animales adquirían experiencia en la lucha. Descubrieron que la sustancia química aumenta más el día en que deciden atacar por primera vez. A medida que el ratón adquiere más experiencia en la lucha, este pico de dopamina se vuelve menos dramático, lo que respalda un papel central de la sustancia química en el aprendizaje inicial de la agresión.

Es importante destacar que los investigadores también descubrieron que la dopamina no parecía desempeñar un papel similar en la agresividad femenina. De hecho, la manipulación de los niveles de dopamina no afectó de ninguna manera a las conductas agresivas de los ratones hembra.

Según Lin, los resultados pueden ofrecer nuevos conocimientos para abordar las enfermedades mentales caracterizadas por cambios intensos en el estado de ánimo y el comportamiento, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y el trastorno límite de la personalidad. Los fármacos antipsicóticos que interfieren con la liberación de dopamina se utilizan habitualmente para tratar estas enfermedades, así como para suprimir el comportamiento violento en pacientes psiquiátricos.

"Nuestros resultados sugieren que la focalización de la dopamina puede no ser una herramienta eficaz para tratar a personas con un largo historial de agresividad", destaca Lin. "Como resultado, los proveedores de atención médica pueden tener que considerar el historial del paciente, así como su edad y sexo, al considerar qué terapia utilizar".

Lin añade que los resultados también pueden explicar por qué se sabe que los fármacos antipsicóticos tienen un efecto más fuerte y duradero en los niños que en los adultos, en quienes la agresión a menudo regresa una vez que dejan de recibir la medicación. Dicho esto, Lin advierte que, si bien los ratones comparten una química cerebral similar a la de las personas y que los hallazgos actuales reflejan los resultados clínicos humanos, se necesitará más investigación para demostrar el impacto del comportamiento pasado en la efectividad de los medicamentos antipsicóticos en humanos.