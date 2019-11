Descubren cómo el cigarrillo electrónico daña el cerebro, los vasos sanguíneos y los pulmones

Publicado 13/11/2019 7:51:42 CET

Los cardiólogos europeos han emitido una severa advertencia sobre los peligros de los cigarrillos electrónicos, especialmente para los jóvenes, ya que los resultados de una nueva investigación muestran el daño que causan al cerebro, corazón, vasos sanguíneos y pulmones.

El estudio, que se publica en el 'European Heart Journal', la revista de la Sociedad Europea de Cardiología, también identifica algunos de los mecanismos involucrados, para los cuales hasta ahora ha habido información limitada.

El profesor Thomas Münzel, del Departamento de Cardiología del Centro Médico Universitario de Mainz (Alemania), que ha dirigido el estudio, señala que los cigarrillos electrónicos son tan peligrosos y adictivos que los países deberían considerar prohibirlos, como ya han hecho países como India, Brasil, Singapur, México o Tailandia.

"Necesitamos centrarnos en la juventud porque este es, con mucho, el mercado más grande --advierte--. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, más de 3,6 millones de niños de ese país usan cigarrillos electrónicos, con un salto del 11,7% al 20,8% entre los estudiantes de secundaria que informan el uso de cigarrillos electrónicos desde 2017 hasta 2018. En el Reino Unido, el 1,6% de las personas de entre 11 y 18 años usa cigarrillos electrónicos más de una vez por semana, en comparación con el 0,5% de 2015".

"El vapeo, que inicialmente estaba destinado a ayudar a los fumadores a dejar de fumar tabaco, se convirtió en un moda entre los jóvenes en los Estados Unidos, que conduce a la adicción a la nicotina, incluso entre aquellos que no habían fumado antes", añade.

El profesor Münzel señala que los gobiernos deberían evitar que los jóvenes tengan acceso a los productos del tabaco, gravarlos fuertemente, frenar su comercialización, educar a los adolescentes y sus familias sobre los peligros de estos productos e intensificar la investigación sobre las consecuencias adversas para la salud del vaporizador. "No podemos permitir que toda una generación se vuelva adicta a la nicotina", alerta.

El profesor Münzel y sus colegas investigaron el efecto del vapor del cigarrillo electrónico sobre el flujo sanguíneo en la arteria braquial en la parte superior del brazo en 20 fumadores sanos antes de vaporizar un cigarrillo electrónico y luego 15 minutos después. También midieron lo rígida que se volvía la arteria.

Además, expusieron 151 ratones al vapor del cigarrillo durante uno, tres o cinco días durante 20 minutos seis veces al día y

descubrieron que solo un episodio de vapeo aumentó la frecuencia cardíaca y provocó que las arterias se endurecieran y que el revestimiento interno de las arterias, el endotelio, dejara de funcionar correctamente en los fumadores.

El endotelio es responsable de mantener la dilatación y constricción correctas de los vasos sanguíneos, protege los tejidos de sustancias tóxicas y regula la inflamación y los procesos de coagulación sanguínea. La disfunción endotelial está involucrada en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

Los resultados de los ratones mostraron que una enzima llamada NOX-2 era responsable del daño a los vasos sanguíneos, incluidos los pulmones y el cerebro, como resultado del vapor del cigarrillo electrónico.

NOX-2 está involucrado en las defensas del cuerpo contra las bacterias y en un proceso llamado estrés oxidativo, un desequilibrio entre los radicales libres y los antioxidantes en el cuerpo. Los ratones que no pudieron producir NOX-2 estaban protegidos de los efectos dañinos del vapeo.

Los investigadores también encontraron que los ratones que fueron tratados con macitentan (un medicamento utilizado para tratar la disfunción endotelial, el aumento de la presión arterial en los vasos y los pulmones y el estrés oxidativo) o bepridil (utilizado para tratar el estrés oxidativo y la muerte celular en casos de hipertensión arterial, angina o dolor en el pecho) no mostraron signos de disfunción endotelial, estrés oxidativo o inflamación.

Los efectos beneficiosos de estos medicamentos sugirieron un papel central de un químico en el cuerpo llamado endotelina 1, que está involucrado en el estrechamiento de las arterias, y una proteína llamada FOXO-3, que protege contra el estrés oxidativo.

El profesor Münzel explica que "los resultados de los presentes estudios identificaron varios mecanismos moleculares por los cuales los cigarrillos electrónicos pueden dañar los vasos sanguíneos, los pulmones, el corazón y el cerebro. Esto es una consecuencia de los químicos tóxicos que se producen por el proceso de vapeo y también pueden estar presente en concentraciones más bajas en el líquido mismo".

"Identificamos una enzima, NOX-2, que medió todos los efectos de los cigarrillos electrónicos en el cerebro y el sistema cardiovascular, y descubrimos que se produce un químico tóxico llamado acroleína, que se produce cuando el líquido en los cigarrillos electrónicos se vaporiza, se activan los efectos dañinos del NOX-2 --continúa--. Los efectos beneficiosos de macitentan y bepridil indican que los cigarrillos electrónicos tienen la capacidad de provocar la constricción de los vasos sanguíneos y dañar los sistemas antioxidantes y de supervivencia de nuestras células".

"Nuestros datos pueden indicar que los cigarrillos electrónicos no son una alternativa saludable a los cigarrillos tradicionales y su 'seguridad percibida' no está garantizada. Además --prosigue--, todavía no tenemos experiencia sobre los efectos secundarios para la salud de los cigarrillos electrónicos derivados de un uso a largo plazo".

A su juicio, investigaciones como esta "deberían servir como una advertencia sobre sus peligros, y se deben tomar medidas agresivas para proteger a los jóvenes de los riesgos para la salud causados por los cigarrillos electrónicos".