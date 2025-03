Descubren cómo el cáncer agota la energía de las células T y cómo revertirlo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La investigación sobre inmunoterapia contra el cáncer se centra generalmente en un mejor reconocimiento de las células cancerosas por parte del sistema inmunológico del propio organismo. Ahora, investigadores de Centro Médico Universitario de Ámsterdam (Países Bajos) y del Moffitt Cancer Center (Florida) han adoptado un enfoque diferente.

En concreto, investigaron cómo afecta el cáncer a la gestión energética de las células T de un paciente y demostraron por primera vez que el contacto con célulasleucemia linfocítica crónica de (LLC) provoca una grave crisis energética en estas células. Estos hallazgos se publican en 'Cellular & Molecular Immunology', basándose en una publicación anterior de 'Blood Advances'.

La LLC es el tipo de leucemia más común en el mundo occidental y afecta principalmente a personas mayores. A pesar de las nuevas terapias, la enfermedad sigue siendo incurable y los tratamientos son cada vez más caros.

Algunos tipos de cáncer, como la leucemia aguda de células B, pueden tratarse ahora redirigiendo las propias células T del paciente contra las células cancerosas, lo que se conoce como terapia de células CAR-T. Sin embargo, en muchos otros, incluida la leucemia crónica de células B (LLC), las células inmunitarias no logran eliminar los tumores de manera eficaz.

"Nuestra investigación nos reveló dos cosas: en primer lugar, que las células T sanas aumentan en gran medida su absorción de colesterol y grasas después de haber identificado sus objetivos. Sin este combustible, no pueden proliferar. En segundo lugar, y de manera crucial, que esto no sucede cuando las células T entran en contacto cercano con las células leucémicas", cu enta Arnon Kater, profesor de Hematología Traslacional en Amsterdam UMC. Este segundo hallazgo está en línea con los resultados de otro estudio, publicado el mes pasado en Blood Advances, por el equipo de investigación de Amsterdam UMC y Moffit Cancer Center. En ese estudio, los investigadores descubrieron que el "motor" de las células T - las mitocondrias, pequeñas estructuras en la célula que proporcionan energía - no funciona correctamente en pacientes con LCC. En la LCC, estas mitocondrias se dañan, lo que hace que las células T pierdan su poder para atacar a las células cancerosas.

"Al igual que cuando se sobrecarga una batería, intentamos rejuvenecer las células T. Tuvimos mucho éxito. Demostramos que un fármaco existente, que afecta a la gestión de la energía, mejoró en gran medida la eficacia de la terapia con células T CAR. Esperamos que este descubrimiento conduzca a un mayor éxito del tratamiento con células T CAR en el futuro", afirma Javier Pinilla-Ibarz, miembro sénior de Moffitt Cancer Center.

"Este descubrimiento nos acerca un paso más a lograr que el tratamiento con células T CAR sea más exitoso para un mayor número de pacientes. Más importante aún, abre la puerta a la exploración de estrategias similares en otros tipos de cáncer en los que las células inmunitarias tienen dificultades para mantener su ataque. Al abordar la crisis energética de las células T, esperamos mejorar la inmunoterapia en una gama más amplia de cánceres", añade.

Los investigadores están trabajando ahora en formas de modificar genes específicos para que las células T se vuelvan más resistentes a los efectos disruptivos de la LLC en la absorción, procesamiento y uso de combustible y materiales de construcción. Esto debería garantizar que tanto el suministro de combustible como el motor de las células T sigan funcionando correctamente. Si este enfoque tiene éxito, también podría ser posible aplicarlo a otras formas de cáncer, ya que la inmunoterapia con las propias células inmunitarias del cuerpo aún no funciona de manera óptima en muchos tipos de cáncer.

Además, se está llevando a cabo un ensayo clínico internacional ( estudio HOVON ), en el que los primeros resultados muestran que la combinación de un fármaco que debilita y reduce el número de células leucémicas y mejora enormemente la eficacia de un tratamiento que atrae las células T hacia las células cancerosas abre la puerta a terapias combinadas en las que se ataca primero a las células cancerosas, de modo que la gestión energética del sistema inmunológico no se vea debilitada primero por el cáncer y, por tanto, pueda funcionar mejor.

"Estos hallazgos, combinados con nuestra investigación en curso, subrayan el profundo impacto de la comunicación entre el cáncer y las células inmunitarias en el metabolismo, alterando el suministro eficiente de energía necesario para la función inmunitaria. Restaurar la energía de las células T tiene el potencial de mejorar significativamente la eficacia de los tratamientos actuales", concluye Kater.