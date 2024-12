Descubren biomarcadores clave para prevenir daño hepático en niños con epilepsia tratados con valproato

VALÈNCIA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe) y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD) ha identificado nuevos biomarcadores plasmáticos para la detección temprana de hígado graso en pacientes pediátricos con epilepsia tratados con valproato.

Este avance, publicado en la revista 'Toxicology', subraya el papel de los microRNAs como herramientas "clave" para la monitorización no invasiva de daño hepático incipiente en estos pacientes, según ha informado el IIS La Fe en un comunicado. El equipo, dirigido por el profesor Ramiro Jover, ha realizado el estudio en colaboración con la Unidad de Neuropediatría del Hospital La Fe, en el que han participado 80 pacientes.

Los biomarcadores identificados se correlacionan con el nivel de triglicéridos en hígado y pueden ofrecer una "alternativa no invasiva" a los métodos tradicionales, como la biopsia hepática, "simplificando la detección y el seguimiento de esta condición en pacientes jóvenes".

El valproato es un medicamento que se usa principalmente para tratar la epilepsia. Su función principal es estabilizar la actividad eléctrica en el cerebro, ayudando a prevenir las convulsiones. A pesar de su efectividad, el valproato tiene efectos secundarios, uno de los cuales puede ser la acumulación de grasa en el hígado, lo cual puede afectar a la salud hepática, especialmente en tratamientos de largo plazo.

COLABORACIÓN MULTIDISCIPLINAR

"El uso de esta firma de microRNAs permitiría detectar de manera temprana la acumulación de grasa en el hígado de pacientes pediátricos tratados con valproato, pudiendo así modificar su tratamiento y evitar un daño hepático más grave," ha destacado el profesor Jover.

Por su parte, la doctora Ana Marco, neuropediatra responsable de la parte clínica de la investigación, ha destacado que el uso del conjunto de microRNAs, identificados como predictores del hígado graso, "podría tener un impacto significativo en el manejo clínico de la epilepsia pediátrica, ya que ofrecería una alerta y nos permitiría monitorizar los posibles riesgos hepáticos".

Este avance destaca "la importancia de la colaboración multidisciplinaria entre investigadores y profesionales de la salud en la generación de conocimiento biomédico aplicado a la salud pública".

MANEJO CLÍNICO

La firma de microRNAs desarrollada en este estudio podría tener un impacto "significativo" en el manejo clínico de la epilepsia pediátrica, y ofrecer una vía para ajustar el tratamiento de forma segura y minimizar los riesgos hepáticos.

La Unidad Mixta de Hepatología Experimental, formada por personal docente e investigador de la Universidad de Valencia y del Instituto de Investigación Sanitaria de La Fe es un núcleo de investigadores centrados en el estudio del hígado, del metabolismo hepático y de la hepatotoxicidad por medicamento, que ha obtenido un "notable reconocimiento" por su "dilatada trayectoria, y contribuciones científicas".

Destaca por ser "pioneros" en el establecimiento de los cultivos de hepatocitos humanos, del desarrollo de métodos predictivos para identificar la potencial hepatotoxicidad de nuevos medicamentos, y de la terapia celular con hepatocitos.

La Unidad forma asimismo parte del CIBERHED (Enfermedades hepáticas y Digestivas del Instituto de Salud Carlos III y ha tenido una destacada participación en Proyectos Europeos de Investigación entre los que los más recientes han sido EUTOXRISK (An Integrated European 'Flagship' Program Driving Mechanism-based Toxicity Testing and Risk Assessment for the 21st Century) y ONTOX (Ontology-driven and artificial intelligence-based repeated dose toxicity testing of chemicals for next generation risk assessment), proyecto este último que sigue en vigor.