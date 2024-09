Desarrollan un nuevo bioadhesivo para el tratamiento de la disección aórtica

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

IQS School of Engineering ha informado de que el doctor Pau Teixidó ha desarrollado un nuevo bioadhesivo diseñado específicamente para su uso en parches endovasculares, un proyecto que forma parte de su doctorado industrial en IQS y representa un avance en el tratamiento de la disección aórtica (DA), una afección grave que hasta ahora no ha encontrado soluciones completamente efectivas.

La disección aórtica, una condición en la cual una fisura en la pared interna de la aorta permite la entrada de flujo sanguíneo, ha sido un desafío persistente para los tratamientos actuales, según los expertos.

Estos tratamientos, tanto quirúrgicos como endovasculares, han sido insuficientes ya que originalmente fueron desarrollados para tratar aneurismas aórticos. Como resultado, los pacientes enfrentan altas tasas de mortalidad y morbilidad, así como la necesidad de intervenciones repetidas.

En respuesta a esta problemática, la empresa Aortyx ha desarrollado un parche bioabsorbible que se aplica en la zona afectada mediante un catéter endovascular. Sin embargo, para que este parche funcione de manera óptima, es necesario un adhesivo que garantice su adherencia a la aorta y su resistencia al impacto del flujo sanguíneo.

Es en este contexto donde Pau Teixidó ha desempeñado un papel fundamental. En colaboración con el Grupo de Ingeniería Vascular y Biomedicina Aplicada (GEVAB) y el Grupo de Ingeniería de Materiales (GEMAT) de IQS, Teixidó se dedicó a la formulación de un bioadhesivo innovador que satisficiera los estrictos requisitos del parche endovascular desarrollado por Aortyx.

Bajo la dirección del doctor Jordi Martorell López y el doctor Salvador Borrós Gómez, este trabajo abordó la tarea de desarrollar un adhesivo que, además de adherirse en un entorno mojado como el flujo sanguíneo, pudiera resistir la presión, degradarse lentamente y mantener una baja citotoxicidad sin alterar las propiedades del parche.

Una vez identificada la formulación más adecuada, Teixidó no solo caracterizó su funcionalidad, sino que también desarrolló tres técnicas diferentes de aplicación del adhesivo sobre el parche. Estas técnicas fueron evaluadas para determinar cuál proporcionaba la mejor adhesión y resistencia al flujo, mientras facilitaba la intervención quirúrgica. Las pruebas 'ex vivo' y posteriores evaluaciones 'in vivo' en colaboración con el Institut Mutualiste Montsouris Recherche de París confirmaron la efectividad del adhesivo y sus métodos de aplicación, asegurando que el dispositivo cumpliera con todos los requisitos técnicos y clínicos.

"La tesis del doctor Teixidó ha permitido a Aortyx aprovechar todo el 'know-how' acumulado durante años en IQS en el área de adhesivos, y permite a IQS seguir profundamente involucrado en la progresión de su 'spin-off'", ha comentado el CEO de Aortyx, Jordi Martorell.

El trabajo de Teixidó representa el último paso hacia la comercialización de este dispositivo, que podría mejorar el tratamiento de la disección aórtica, abriendo nuevas posibilidades para los pacientes afectados por esta condición.