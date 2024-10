Desarrollan una nueva terapia experimental basada en ARN mensajeros para la enfermedad hepática por depósito de grasa

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores del Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad de Navarra, en colaboración con la multinacional biofarmacéutica Moderna Therapeutics, ha desarrollado un nuevo enfoque terapéutico para tratar la enfermedad hepática grasa asociada a disfunción metabólica (MASLD, por sus siglas en inglés) basado en ARN mensajero (ARNm).

La investigación, recientemente publicada en la revista 'Clinical Science' de la sociedad británica de bioquímica, se centra en el uso de una tecnología innovadora que emplea nanopartículas de lípidos (pequeñas partículas grasas) cargadas con ARNm como terapia para la MASLD. La molécula de ARNm lleva instrucciones a las células para que produzcan una proteína específica.

En este caso, el ARNm codifica la proteína NM-FGF19, que es una versión modificada de una proteína natural llamada factor de crecimiento de fibroblastos 19 (FGF19), conocida por su papel en la regulación del metabolismo y el control de los ácidos biliares. "El uso de ARNm-FGF19 representa una estrategia novedosa. Las nanopartículas de lípidos permiten que el ARNm entre en las células del hígado, donde se traduce en la proteína FGF19, que actúa reduciendo la acumulación de grasa en el hígado y mejorando enfermedades asociadas como la obesidad y la resistencia a la insulina", ha explicado la primera autora en el artículo, Amaya Lopez-Pascual.

"Esto tiene un gran impacto no solo en el hígado, sino también en el metabolismo general del organismo, ya que los ácidos biliares juegan un papel clave en la absorción de grasas en el intestino" revela la investigadora. Además, se ha utilizado una versión modificada de la proteína natural, una forma no mitogénica de FGF19, lo que significa que no induce la división celular descontrolada. "Esta modificación mejora la seguridad del tratamiento, ya que evita la formación de tumores, un riesgo potencial asociado a la terapia con la versión natural del FGF19", ha añadido el doctor del CIMA Matías Ávila.

Los resultados del estudio, obtenidos en modelos de ratón con obesidad y MASLD, demostraron que el tratamiento con ARNm-FGF19 no solo redujo significativamente la grasa en el hígado (esteatosis), sino que también mejoró varios indicadores de salud metabólica, como los niveles de enzimas hepáticas y la sensibilidad a la insulina, una hormona clave en el control del azúcar en la sangre.

Además, la investigación mostró que este tratamiento no empeoraba la fibrosis, un proceso dañino en el hígado que puede llevar a cirrosis. "Estos resultados sugieren un potencial clínico de las moléculas de ARNm para tratar enfermedades hepáticas relacionadas con trastornos metabólicos", ha agregado Lopez-Pascual.

Asimismo, los autores aseguran que este trabajo pionero destaca las posibilidades terapéuticas que ofrecen las tecnologías basadas en ARNm, que ya han demostrado ser exitosas en otras áreas como las vacunas. Este estudio no solo representa un avance significativo en el tratamiento de la MASLD, sino que también pone de relieve la fuerza de la colaboración Academia-Industria, destacando el impacto potencial de las terapias basadas en ARNm en enfermedades metabólicas complejas, como comenta Antonio Fontanellas, coautor del estudio y pionero en el uso de estas terapias.

El proyecto ha sido liderado desde el CIMA por los doctores Matías Ávila y Pedro Berraondo. Además, ha contado con la colaboración de los doctores José Juan García Marín y María Jesús Monte, del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL) de la Universidad de Salamanca, dentro del consorcio del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER).