MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de investigadores del CIBER de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN) pertenecientes al Instituto Universitario en Nanociencia de Aragón (INA) de la Universidad de Zaragoza, han desarrollado Desarrollan apósitos liberadores de biocidas de origen natural para tratar heridas y evitar resistencias a antibióticos.

En concreto, se ha utilizado como biocida natural el timol, que es un componente presente en los aceites esenciales del tomillo y del orégano. Dichos apósitos se han validado en cultivos bacterianos y también en experimentos animales demostrando que son capaces de reducir las infecciones bacterianas sin perjudicar a las células de la piel.

Para llevar a cabo el trabajo, el equipo de investigadores, liderado por Silvia Irusta y Manuel Arruebo, junto con Gracia Mendoza (actualmente en el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS Aragón), en colaboración con el grupo de Lluís Luján de la Facultad de Veterinaria, infectó deliberadamente una herida tópica creada en el modelo animal con 'Staphylococcus aureus', un patógeno común en infecciones bacterianas cutáneas y en infecciones asociadas a implantes.

Sobre dichas heridas se aplicaron los apósitos liberadores de biocidas de origen natural y se consiguió reducir la carga bacteriana presente sin mostrar signos de irritación o de inflamación en el tejido adyacente. Siguiendo con dicha línea de investigación, en un trabajo subsecuente, el mismo equipo demostró que dichos apósitos muestran menor toxicidad local que incluso uno de los antisépticos locales bactericidas y fungicidas más comúnmente usados, la clorhexidina.

Las dosis requeridas para eliminar la infección usando biocidas de origen natural son mayores que las dosis equivalentes de antibióticos, sin embargo, dada la tremenda preocupación por la resistencia a antibióticos dicha propuesta puede ser una alternativa futura.

A juicio de los expertos, estos resultados, que han sido publicados en 'European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics', contribuirán a contrarrestar las previsiones emitidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (Centers for Disease Control and Prevention, USA), que predicen que en el año 2050 más gente morirá por infecciones asociadas a bacterias resistentes a antibióticos que por cáncer.