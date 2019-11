El dengue en Indonesia, Vietnam, Brasil y Australia se reduce gracias a la liberación de mosquitos con Wolbachia

Publicado 22/11/2019 14:24:46 CET

Mosquito A. Aegypti, dengue, zika, chikungunya - CAMERON P. SIMMONS - Archivo

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los casos de dengue en Indonesia, Vietnam, Brasil y Australia se han reducido "drásticamente" en los últimos tiempos gracias a la liberación de moquitos, cultivados en laboratorio, que portaban Wolbachia, una bacteria natural que evita que estos insectos transmitan infecciones cuando pican a las personas.

Así lo han anunciado investigadores del Programa Mundial de Mosquitos (WMP, por sus siglas en inglés) durante la reunión anual de la Sociedad Americana de Medicina e Higiene Tropical (ASTMH, por sus siglas en inglés), quienes han informado de que también con esta estrategia se han disminuído también los casos de chikungunya e, incluso, zika.

"Estamos muy animados por el impacto en la salud pública que estamos viendo", ha aseverado el director de Evaluación de Impacto y experto en epidemiología del dengue en WMP, Cameron Simmons, quien ha informado de que esta estrategia se está probando también en Colomia, Sri Lanka, India y las regiones insulares del Pacífico Occidental.

Todas las liberaciones de mosquitos han ido precedidas por esfuerzos intensivos de divulgación y educación para informar a las comunidades locales sobre la seguridad de la bacteria Wolbachia y el impacto potencial que tienen estas las liberaciones en el ecosistema circundante.

Y es que, Wolbachia no tiene la toxicidad de los insecticidas convencionale, no requiere la modificación genética de los mosquitos, es autosustentable y está naturalmente presente en la mayoría de los insectos, pero no en los mosquitos 'Aedes aegypti', los principales portadores del dengue, chikungunya y zika. No ha habido problemas de seguridad en ninguna de las comunidades donde se ha desplegado Wolbachia.

"Este es un trabajo emocionante llevado a cabo en medio de una explosión de infecciones de dengue que las autoridades de salud están encontrando muy difícil de controlar. La combinación de ciencia avanzada y compromiso comunitario comprometido es impresionante y esencial para su éxito", ha dicho el presidente de ASTMH, Chandy C. John.