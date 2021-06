Demuestran que los triglicéridos tienen un papel importante en el desarrollo de la aterosclerosis

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por un equipo de investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), muestra, por primera vez, que en individuos con riesgo cardiovascular bajo a moderado, el exceso de triglicéridos en la sangre se asoció con aterosclerosis subclínica e inflamación vascular, incluso en personas con niveles normales de LDL-C o colesterol 'bueno'.

De este modo, se concluye que los triglicéridos pueden ser factor de riesgo cardiovascular tan relevante como el colesterol elevado, según se desprende del estudio publicado en 'The Journal of American College of Cardiology'.

Hasta ahora, los triglicéridos habían quedado relegados a una posición secundaria en la génesis de la aterosclerosis -acumulación de grasas, colesterol y otras sustancias dentro y sobre las paredes de las arterias lo cual puede restringir el flujo sanguíneo-, totalmente encubiertos por el colesterol, especialmente el colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad (conocido como LDL).

De hecho, de forma general, "a la hora de prevenir el desarrollo de aterosclerosis, los expertos no recomiendan tratar los niveles altos de triglicéridos si el colesterol LDL está dentro de la normalidad, salvo que el paciente tenga alto riesgo cardiovascular", señala el doctor Sergio Raposeiras-Roubin, primer autor del artículo.

Con este estudio, los investigadores han puesto de manifiesto, por primera vez, que, "en pacientes con bajo o moderado riesgo cardiovascular (que son la mayoría de la población), niveles altos de triglicéridos se asocian con un mayor riesgo de aterosclerosis, incluso en pacientes con colesterol LDL normal".

En concreto, "hemos analizado la asociación entre los niveles de triglicéridos con la presencia de placas ateroscleróticas silentes en diferentes territorios vasculares, usando los datos del registro PESA, y la asociación era muy marcada. Son placas ateroscleróticas que aún no han producido eventos clínicos, con lo que se puede actuar sobre ellas para su prevención", detalla Raposeiras-Roubin.

Este trabajo forma parte del estudio PESA CNIC-SANTANDER (Progression and Early detection of Subclinical Atherosclerosis), un macroproyecto que se está realizando en el CNIC en colaboración con el Banco de Santander, en el que se estudia el desarrollo de placas ateroscleróticas en tres tipos de arterias -carotídeas, aórtico abdominales e ilio-femorales- en una población asintomática de trabajadores del Banco de Santander de entre 40 y 54 años de edad.

El PESA CNIC-SANTANDER, dirigido por el Dr. Valentín Fuster, Director General del CNIC, ha aportado información muy relevante sobre la importancia de la detección temprana de la aterosclerosis subclínica debido a su alta prevalencia en la población general.

Además, en el trabajo ahora publicado en JACC, no solo se ha visto la asociación entre triglicéridos y aterosclerosis, sino también la relación con la inflamación vascular.