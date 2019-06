"Esto ya lo he vivido": ¿Qué son los déjà vu y por qué suceden?

Actualizado 01/06/2019 8:27:45 CET

"Esto lo he vivido yo antes", hemos podido pensar muchas veces por un momento con situaciones, sitios que nos suenan, o imágenes o frases que rondan nuestra cabeza y de repente nos hemos encontrado, pero que en realidad no ha sido así, no las hemos vivido ni percibido en nuestra vida.

Se trata de un 'déjà vu' ('ya visto' en francés) una alteración del reconocimiento que provoca una sensación de haber vivido una situación que en realidad es nueva. "Tengo la sensación de haber estado aquí. Esto ya lo he vivido yo", suelen ser las frases que más empleamos cuando vivimos un fenómeno de estas características, según explica en una entrevista con Infosalus el psicólogo especialista en Psicología Clínica y director de la Clínica del Centro de Psicología Álava Reyes (Madrid), Vicente Prieto.

Según indican desde la Clínica Universidad de Navarra, representa lo que en medicina se conoce como una 'paramnesia' o alteración de la memoria, que se caracteriza por la distorsión de los recuerdos. "El sujeto tiene falsos recuerdos (que cree verdaderos) y que sustituyen a los hechos reales que no puede recordar. Incluye la confabulación, la seudología fantástica, los falsos reconocimientos y la ilusión del 'ya visto' y el 'ya vivido'", precisa.

En este sentido, Prieto dice que no hay estudios concluyentes, y que estos pensamientos dependen de las áreas cerebrales que se ponen en marcha. "Es difícil acceder a estas experiencias porque son inmediatas y muy fugaces. Todo apunta a que, en una zona del hipocampo en el cerebro, se provoca un fallo en la formación de recuerdos", sostiene.

Los déjà vu son más frecuentes que sus 'contrarios' 'jamais vu' ('nunca visto' del francés). Se trata de otra paramnesia. "Es la sensación de extrañeza, que experimenta una persona, ante una situación que le debería ser familiar. Cuando vemos un lugar, una calle, un paisaje, una persona u objeto conocido, tenemos la impresión de no haberlo visto anteriormente. A pesar de ser conocido, no sentimos ninguna sensación de familiaridad", advierte el director de la Clínica del Centro de Psicología Álava Reyes.

No hay estudios concluyentes sobre por qué se produce, según aclara, si bien indica que la mayor parte de los estudios neuropsicológicos hacen referencia a que se trata de una alteración del reconocimiento. "Se cofunden memorias de hechos reales con memorias de pensamientos; en definitiva, tienen lugar problemas en la memoria", apunta.

Eso sí, Prieto sostiene que no es muy frecuente, aunque se puede experimentar varias veces a lo largo de nuestra vida. "Las dos sensaciones están dentro de la clasificación de las 'criptomnesias', que son alteraciones del reconocimiento, y sí que se podría decir que se trata de sensaciones contrarias", remarca el especialista en Psicología Clínica.

Eso sí, este experto resalta que ambos fenómenos no deben ser considerados como una enfermedad. "Si estas sensaciones son muy frecuentes e intensas pueden afectar a la calidad de vida de la persona que las vive. En determinadas enfermedades se dan con más frecuencia, tales como la esquizofrenia, los trastornos de angustia, ante una elevada ansiedad, los trastornos epilépticos, la despersonalización, y la depresión", concluye el especialista.