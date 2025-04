Alicia Miguel, odontóloga, enumera los nutrientes que ayudan a mantener el esmalte fuerte y saludable

MADRID, 7 Abr. (EDIZIONES) -

Aunque no sea muy conocido, existe una íntima relación entre la alimentación y la salud de nuestros dientes. Tener una boca sana depende de muchos factores, siendo uno de los más importantes la alimentación. Lo que comemos va a influir, para bien o para mal, en la salud de todo nuestro cuerpo. Nuestra boca, además, es la vía de entrada de los alimentos, por lo que cómo, y qué comamos, va a afectar por partida doble a esta zona de nuestro organismo.

Así lo afirma en una entrevista con Europa Press Infosalus la odontóloga y miembro de Sociedad Española de Prótesis, Estomatología y Estética (SEPES) Alicia Miguel, una experta que recuerda que el esmalte dental es la capa que cubre la corona de los dientes, la parte visible de los mismos, es decir, la que no está cubierta por la encía.

"El esmalte es el tejido más duro del cuerpo y esta dureza se la debe a que está formado, casi en su totalidad, por minerales (calcio y fosfato), que forman pequeños cristales densamente empaquetados de un compuesto que se llama 'hidroxiapatita'", apostilla.

Con ello, remarca que, por esta naturaleza, cristalina y mineral, los principales factores que debilitan nuestro esmalte dental son:

·Los golpes o traumatismos, que pueden romperlo.

·Los microtraumatismos, como golpeteos o fricciones continuos, que crearán pequeñas fracturas o desgastes del esmalte, y que se originan con los hábitos de mordisqueo (de uñas, de objetos, cortar cosas con los dientes*), con los piercings en la boca, al morder alimentos excesivamente duros (caramelos duros, hielos, cáscaras de mariscos*), cuando apretamos o rechinamos los dientes (bruxismo); o en determinados problemas del sueño, como en la apnea obstructiva del sueño.

·El consumo de alimentos y bebidas ácidas de manera continuada: van a disolver los cristales minerales que forman el esmalte, erosionándolo y debilitándolo; pueden provenir de las comidas y de las bebidas que tomamos, del estómago por la existencia de vómitos repetidos, o por el reflujo gástrico, o pueden estar generados por bacterias de la flora de nuestra boca que se adhieren a los dientes y trasforman los alimentos que tomamos (fundamentalmente los hidratos de carbono) en ácidos.

CONSUMIR LOS ÁCIDOS CON OTROS ALIMENTOS

Precisamente, esta miembro de SEPES hace hincapié en cómo el consumo continuado de ácidos puede dañar a nuestro esmalte. Para consumir alimentos ácidos sin riesgo, revela no hay que ingerirlos de manera continua, tampoco tomarlos solos, es decir, sin otros alimentos que compensen su acidez. "Si lo hacemos, enjuagar nuestra boca con agua tras su consumo y no cepillarnos los dientes inmediatamente después de su consumo", añade.

Pero también Alicia Miguel aporta una nueva precaución, que es la de esperar 20-30 minutos para el cepillado de los dientes, al contrario de lo aconsejado con el resto de comidas, y de bebidas en las que lo ideal es cepillar nuestros dientes tras su consumo. Esto se debe al hecho de que cuando consumimos algo ácido el esmalte se desmineraliza, según alerta.

"Cuando esto ocurre la saliva actúa eliminando la acidez y, de esta manera, estos iones vuelven a ser capturados por el esmalte, es decir se produce una remineralización del mismo. Si nosotros cepillamos nuestros dientes antes, quitamos el calcio y el fosfato del entorno de los dientes, y cuando el esmalte está en condiciones de volver a incorporarlo porque ya no hay acidez, no lo puede hacer porque hemos eliminado estos minerales con el cepillo. Este proceso de desmineralización repetido a lo largo del tiempo puede llevar al debilitamiento y a la disolución del esmalte", asevera esta experta.

Es más, con respecto a los ácidos de la dieta, recuerda que dentro de este grupo se encuentran también todas las bebidas con burbujas (son ácido carbónico) y su consumo continuado puede dañar nuestro esmalte. "Y dentro de ellas, las que son especialmente dañinas, son las que combinan acidez y el otro gran enemigo de nuestro esmalte que es el azúcar, como ocurre en el caso de los zumos industriales, de los refrescos con burbujas, y de las bebidas energéticas, que son especialmente dañinas", advierte Alicia Miguel.

PARA UN ESMALTE FUERTE Y SALUDABLE

Con todo ello, le pedimos a esta odontóloga que nos aporte los nutrientes que ayudan a mantener el esmalte fuerte y saludable, es decir, todos aquellos que aportan a la saliva iones minerales que forman parte de su composición (calcio y fosfato), como son, entre otros, los lácteos y los vegetales; los que, como el té, contienen flúor, que fortalece el esmalte; y los polifenoles y flavonoides, que son carióstáticos, los alcalinos, cosa que sucede con la mayor parte de los vegetales, ya que cuando el pH es alcalino se favorece la remineralización del esmalte, y los que, por su sabor o textura fibrosa (verduras, algunas frutas...), estimulan la producción de saliva, porque la saliva tiene una función de 'aclarado' de la superficie dental y aumenta el pH de la boca, neutralizando así el posible efecto dañino de los ácidos.

Pero, en última instancia, la miembro de SEPES resalta que no debemos olvidar que, por muy sana y protectora que sea nuestra alimentación, si no la acompañamos de una adecuada higiene dental, utilizando un cepillo adecuado con cerdas suaves, o de dureza media, seda dental, y pasta de dientes con flúor, y no nos sometemos a revisiones periódicas en el dentista, la alimentación por sí sola no es capaz de lograr el objetivo de un esmalte fuerte y sano.

"La mejor protección para el esmalte después de las comidas es una correcta higiene dental. Pero, si ésta no es posible, lo mejor es terminar la comida con alimentos que no sean dulces, que aporten componentes 'beneficiosos' al esmalte, y que sean fibrosos para estimular la producción de saliva (vegetales, frutas...). También el consumo de caramelos o de chicle con xilitol podría ayudarnos a paliar la falta del cepillado dental", concluye esta portavoz de la Sociedad Española de Prótesis, Estomatología y Estética.