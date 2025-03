El daño común al corazón que puede acelerar el deterioro mental

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

A pesar de los avances significativos en el estudio de las enfermedades cardiovasculares, todavía existen áreas poco exploradas que podrían tener un impacto crucial en nuestra salud a largo plazo. Aunque los efectos de las enfermedades del corazón son ampliamente conocidos, la investigación sobre cómo estos problemas pueden influir en el deterioro cognitivo es aún limitada.

Las personas que presentan signos tempranos de problemas cardíacos también podrían presentar cambios en la salud cerebral que podrían ser signos tempranos de demencia, como la pérdida de volumen cerebral, según un metaanálisis realizado por expertos del Centro Médico de la Universidad Erasmus de Róterdam, Países Bajos.

EL IMPACTO DE LA DISFUNCIÓN CARDÍACA EN EL VOLUMEN CEREBRAL

Los resultados se publican en línea en 'Neurology', la revista médica de la Academia Americana de Neurología. El metaanálisis no prueba que los problemas cardíacos tempranos causen pérdida de neuronas; solo muestra una asociación.

"Esta revisión muestra que una mejor salud cardíaca se asocia con un mayor volumen cerebral, lo que sugiere que la preservación de la función cardíaca podría ayudar a mantener la salud cerebral, la memoria y las habilidades de pensamiento durante el proceso de envejecimiento. Estos resultados refuerzan la importancia de la detección y el tratamiento tempranos de los problemas cardíacos", clarifica el autor del metaanálisis, el doctor Frank J. Wolters, del Centro Médico de la Universidad Erasmus de Róterdam.

El metanálisis incluyó siete estudios de Europa y Estados Unidos con un total de 10.889 participantes con una edad promedio de 67 años. Los estudios midieron los primeros signos de problemas cardíacos, incluyendo disfunción sistólica y diastólica.

La disfunción sistólica se produce cuando el ventrículo izquierdo del corazón no puede contraerse con normalidad y bombear sangre eficientemente. La disfunción diastólica se produce cuando el ventrículo izquierdo no se relaja adecuadamente entre latidos y no se llena de sangre. Los estudios también utilizaron resonancias magnéticas cerebrales para medir el volumen cerebral.

EL RIESGO DE DEMENCIA ASOCIADO CON DISFUNCIÓN DIASTÓLICA

El metaanálisis reveló que las personas con disfunción sistólica moderada a grave tenían mayor probabilidad de tener un volumen cerebral total menor que las personas con función sistólica normal. Las personas con problemas de función diastólica también presentaban un volumen cerebral total menor y un volumen menor en el hipocampo, una zona cerebral que influye en la memoria.

"El metaanálisis muestra que incluso una disfunción diastólica leve se asocia con una salud cerebral adversa", recalca Wolters. "Evaluar a las personas con problemas cardíacos, especialmente con una función diastólica deteriorada, para detectar problemas de memoria y capacidad de razonamiento podría ayudarnos a detectar cualquier deterioro cognitivo de forma temprana e iniciar intervenciones".

Wolters señala que se necesitan estudios adicionales para investigar la relación entre la salud del corazón y la salud del cerebro, en particular para vincular los hallazgos de imágenes con resultados de salud importantes. Una limitación del metanálisis fue que la mayoría de los participantes eran personas blancas, por lo que los resultados no pueden generalizarse a poblaciones más diversas.

DISFUNCIÓN SISTÓLICA Y LA DISFUNCIÓN DIASTÓLICA

En el texto se mencionan dos tipos de disfunción cardíaca que son relativamente comunes en la población, sobre todo entre las personas mayores. Estas son la disfunción sistólica y la disfunción diastólica.

La disfunción sistólica ocurre cuando el ventrículo izquierdo del corazón no puede contraerse de manera adecuada, lo que afecta su capacidad para bombear sangre eficientemente. Por otro lado, la disfunción diastólica se presenta cuando el ventrículo izquierdo no se relaja correctamente entre los latidos, lo que impide que se llene de sangre de forma óptima.

Ambas disfunciones son más frecuentes en personas de edad avanzada o aquellas con factores de riesgo cardiovascular como hipertensión o diabetes. Sin embargo, no todos los casos se diagnostican a tiempo, y la disfunción diastólica, en particular, puede ser más difícil de identificar en sus primeras etapas. Estos problemas son comunes dentro de la población, y la investigación sugiere que incluso una disfunción diastólica leve podría estar vinculada con un deterioro cerebral y un mayor riesgo de desarrollar demencia.